Sinner-Svrcina oggi al torneo di Indian Wells, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner gioca oggi contro Dalibor Svrcina nel secondo turno di Indian Wells. La partita è in programma non prima delle 3, ora italiana, nella notte tra venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo.

Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio a Indian Wells. Il tennista italiano affronta oggi Dalibor Svrcina, attuale numero 109 ATP, nel secondo turno del Masters 1000 in programma non prima delle 3 ora italiana. Si gioca dunque nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, con la sfida inedita che mette in palio il confronto contro uno tra Etcheverry e Shapovalov. Sinner che nella scorsa annata non ha giocato per la sospensione figlia del caso Clostebol ha una grande chance di migliorare il suo ranking in un torneo in cui ha ottenuto sempre buoni risultati, come confermato dalle due semifinali raggiunte. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner contro Svrcina a Indian Wells

L’inizio del cammino di Sinner a Indian Wells è previsto nella notte italiana, non prima delle ore 3. Jannik dunque scenderà in campo nelle prime ore di sabato 7 marzo contro Svrcina (le 18 ora locale), suo primo avversario in California. Appuntamento sul Centrale, con il programma che prevede in precedenza le sfide tra Berrettini e Zverev dalle 20, Sabalenka-Sakatsume e Gauff-Rakhimova.

Sinner-Svrcina dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Sinner e Svrcina non si potrà vedere in TV in chiaro. I diritti del Masters 1000 di Indian Wells appartengono a Sky e quindi il match si potrà seguire solo sui canali della piattaforma satellitare, per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming disponibile su Sky GO,

I precedenti tra Sinner e Svrcina, chi è l'avversario

Quella tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina è una prima volta assoluta. I due non si sono mai affrontati in carriera, anche perché il ceco si sta iniziando ad affacciare ora con continuità nel circuito principale. Numero 129 del mondo, in carriera è stato anche numero 86. Il classe 2002 in carriera ha ottenuto buoni risultati soprattutto a livello Challenger dove ha ottenuto cinque successi. Uno di questi in Italia: nella scorsa annata si è imposto infatti sulla terra rossa di Barletta.

Chi potrebbe affrontare Sinner nel prossimo turno, il tabellone

Sinner parte favorito contro Svrcina e in caso di superamento del turno si ritroverebbe ai sedicesimi contro uno tra Etcheverry e Shapovalov. Il primo è una delle ultime teste di serie, mentre il secondo è un avversario sempre temibile su questa superficie.