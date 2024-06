video suggerito

Sinner-Struff oggi all'ATP Halle 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-Struff dei quarti di finale di Halle è in programma oggi non prima delle 15 con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca oggi ad Halle contro Struff ai quarti di finale, con orario d'inizio non prima delle 15 e diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Il numero uno al mondo, dopo la sconfitta di Alcaraz al Queen's ha blindato ulteriormente la vetta del ranking. Sinner reduce dalla vittoria con tanto di numero eccezionale contro Marozsan, spera di poter proseguire la sua avventura: in semifinale potrebbe affrontare uno tra Zhang e Eubanks. I precedenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

A che ora gioca Sinner contro Struff oggi al torneo ATP di Halle

La partita tra Sinner e Struff è in programma oggi venerdì 21 giugno, non prima delle ore 15. Si gioca sulla OWL Arena, a seguire i match tra Hurkacz e Giron, e Zverev-Fils. L'orario preciso d'inizio della sfida potrebbe slittare nel caso in cui i due match precedenti dovessero prolungarsi più del previsto.

Dove vedere Sinner-Struff ad Halle in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Struff in TV? La partita si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky e in particolare su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (canale 201 o 203). Nessuna trasmissione in chiaro per il match. Diretta streaming grazie all'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. L'alternativa è NOW, piattaforma on demand che consente anche l'acquisto del singolo biglietto dell'evento.

Sinner-Struff, i precedenti in carriera

Sono due i precedenti tra Sinner e Struff. Il tennista italiano e quello tedesco si sono affrontati in questa stagione, prima a Miami e poi a Monte Carlo, con la vittoria andata sempre al numero uno del mondo. Primo incrocio sull'erba.

Il tabellone di Sinner al torneo di Halle, chi sarà il prossimo avversario

Sinner da numero uno al mondo si trova nella parte alta del tabellone. In caso di vittoria ai quarti affronterà in semifinale uno tra Zhang e Eubanks, due giocatori sulla carta alla sua portata. In finale possibile incrocio contro uno tra Zverev e Hurkacz, suo compagno di doppio. Sono questi ultimi i favoriti per l’approdo in semifinale rispetto a Fils e Giron, giustiziere di Berrettini.