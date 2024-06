video suggerito

Sinner sopporta impassibile il tifo contro dei francesi al Roland Garros: a fine partita li conquista Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros battendo in 4 set il francese Moutet trascinato per tutto il match dal pubblico di casa. Un’atmosfera particolare che avrebbe infastidito molti ma non il n.2 al mondo che a vittoria ottenuta ha saputo anche ringraziare tutti: “Un’atmosfera davvero speciale, un onore” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner alla fine ha sorriso: dopo la sofferenza e la paura del primo set contro Moutet, il n.2 al mondo è riuscito a prendersi i quarti di finale al Roland Garros. Un match complicato, soprattutto in partenza con il francese che ha espresso il suo miglior tennis. Ma anche per il clima con il pubblico di casa che ha tifato apertamente per il proprio connazionale, mettendo in forte difficoltà Sinner che, però, alla fine è riuscito a conquistare l'affetto di tutti con parole da gran signore: "Un privilegio".

Sofferenza e il peggior set giocato negli ultimi tempi: Sinner ha sorpreso con un avvio scioccante, ricco di errori gratuiti lasciando sulla terra rossa Moutet festeggiare al meglio di fronte al proprio pubblico, illudendo tutti nell'impresa di fermare uno dei maggiori candidati alla vittoria finale. L'altoatesino ha dovuto combattere contro l'avversario, alcuni problemi alla schiena – che si è toccato ripetutamente nel corso del match – e contro un pubblico che apertamente faceva il tifo per l'ultimo tennista francese ancora in gara. A tal punto che nel bel mezzo della partita c'è stato un momento particolare, quando dalle tribune è iniziata una ola prolungata che ha costretto Sinner ad attendere alcuni secondi di troppo prima di battere, in attesa che tornasse il silenzio.

Le parole di Sinner: "Non potevate tifare tutti per me…"

Una situazione che avrebbe innervosito e fatto arrabbiare molti tennisti, ma Sinner è rimasto di ghiaccio: ha atteso che la "festa" finisse cercando di mantenere la concentrazione necessaria. Che poi gli è servita per vincere il game in un match in cui Moutet si è battuto al meglio: "È stato difficile. Moutet ha giocato benissimo nel primo set, io ho avuto delle chance ma lui ha giocato molto meglio di me e ha giocato un gran torneo. L’atmosfera è stata straordinaria ancora una volta e ringrazio il pubblico"

"Il pubblico è stato molto corretto comunque, ovviamente non potevate tifare tutti per me, ma è un privilegio poter giocare su questo campo. Penso che sia stata una partita davvero difficile. Moutet gioca in maniera diversa rispetto a tanti avversari, è mancino, sono felice comunque di essere ai quarti e proseguire così la mia corsa, grazie a tutti".