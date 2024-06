video suggerito

Sinner vola ai quarti del Roland Garros: Moutet vince il 1° set, poi cede sotto i colpi di Jannik Paura iniziale per Sinner che perde malamente il primo set contro Moutet. Poi il n.2 del mondo si riprende e non c’è storia: 2-6, 6-3, 6-3, 6-1 il risultato finale e approdo ai quarti di finale del Roland Garros. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner ha scioccato tutti perdendo un primo set horror 6-2, senza quasi mai giocare contro Corentin Moutet, n.79 nella classifica ATP. Poi, lentamente è riuscito a rientrare in partita ritrovando momenti del suo tennis migliore e avendo la meglio sul francese, schiantato alla distanza 3-1 (2-6, 6-3, 6-3, 6-1) Adesso per il numero 2 del ranking mondiale ci sono i quarti di finale del Roland Garros dove dovrà affrontare Dimitrov che ha avuto la meglio di Hurkacz.

Il match Sinner-Moutet 3-1 (2-6, 6-3, 6-3, 6-1)

L'inizio shock di Sinner

Inizio shock per Jannik Sinner che paga una serie incredibile di sbagli, regalando punti al francese. Moutet ringrazia e scappa subito nel 1° set sul 4-0 punendo inesorabilmente il n.2 al mondo che fatica ad entrare in partita. La scossa per l'altoatesino non arriva nemmeno al quinto gioco quando riesce a tenere la battuta fino al nuovo break del francese: Moutet si porta prima sul clamoroso 5-0 per poi giocarsi ai vantaggi il gioco decisivo, con il riscatto di Sinner che per la prima volta mostra una degna reazione e si prende un break.

Ma è un fuoco di paglia: Moutet sul servizio di Sinner riprende il proprio gioco e la sua marcia non si arresta mettendo in costante difficoltà Jannik che si guadagna con estrema fatica il suo secondo gioco prolungando unset che appariva inevitabilmente segnato e che si chiude con un più che giusto 6-2 per il sorprendente francese. Che apre anche il secondo set come il primo: subito con un break.

La rimonta di Sinner dal secondo set

Il secondo set però racconta una storia differente: Sinner si prende subito il controbreak e per la prima volta dopo un'ora di gioco riesce finalmente a portarsi in vantaggio sul 2-1. Set più equilibrato del primo, anche se per Sinner inizia la sofferenza, toccandosi più di una volta la schiena. Ma non molla e riesce a portarsi sul 4-2, allungando su un Moutet più stanco rispetto a inizio match: così Sinner si ritrova e rientra nel set e, soprattutto, nel match, con Moutet che resta attaccato ma che deve cedere 6-3.

È l'inizio di una nuova partita con Sinner che dopo essersi rimesso in bolla sull'1-1 conduce in vantaggio anche il terzo set: prima 3-1, poi 5-1, infine chiude il terzo set con un corroborante 6-3 che spalanca le porte verso la vittoria. Il quarto set si apre con un break immediato da parte di Sinner che prende in mano le redini della partita: sul 4-1 Moutet dichiara la resa finale e Sinner può festeggiare dopo la paura, i quarti di finale al Roland Garros