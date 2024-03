Sinner-Sonego vs Granollers-Zeballos oggi a Indian Wells, orario TV e dove vedere il doppio in diretta e streaming Sinner-Sonego in doppio a Indian Wells giocheranno gli ottavi contro Granollers e Zeballos. Match in orario non prima delle 20:30 ora italiana, con diretta TV e streaming su Sky e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sinner e Sonego in doppio a Indian Wells giocheranno contro Granollers e Zeballos negli ottavi di finale. La partita è in programma oggi lunedì 11 marzo, non prima delle 20:30 ora italiana, e sarà trasmessa in TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW La coppia italiana reduce dalla vittoria contro i russi Khachanov e Rublev, se la vedrà contro i giocatori testa di serie numero 5 del tabellone del Masters 1000. Sinner è ancora in gioco nel torneo di singolare, e agli ottavi sfiderà Shelton.

In palio i quarti contro i vincenti della sfida Gille/Vliegen-Mahut/Roger-Vassellin. Nel torneo di doppio di Indian Wells ci sono anche Bolelli e Vavassori che giocheranno contro Murray e Venus sempre alle 20:30 e Musetti, che in coppia con Peers, sfiderà Lammons e Withrow.

A che ora giocano Sinner e Sonego oggi a Indian Wells: orario e programma

Sinner e Sonego giocheranno oggi lunedì 11 marzo in doppio a Indian Wells contro Granollers e Zeballos, non prima delle 20:30 ore italiane. La partita si giocherà sul campo 6 a seguire una sfida valida per il tabellone di doppio femminile. Potrebbe dunque anche esserci uno slittamento d'orario.

Dove vedere Sinner-Sonego contro Granollers-Zeballos in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Sonego in doppio contro Granollers-Zeballos a Indian Wells? La partita degli ottavi di finale sarà trasmessa in esclusiva su Sky, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno, oppure Sky Sport Tennis. Nessuna diretta in chiaro dunque per il match che sarà visibile anche in streaming: diretta su Sky Go, l'app dedicata agli abbonati Sky, oppure su NOW, servizio a pagamento live on demand.

Il ranking di Granollers e Zeballos e i precedenti con Sinner e Sonego

Sinner e Sonego partono sfavoriti contro la coppia formata da Granollers e Zeballos che sono classifiche alla mano virtualmente numero 8 e 7 del mondo in questa specialità. I due hanno raggiunto anche delle finali dello Slam in doppio: US Open 2019, Wimbledon 2021, Wimbledon 2023 e anche ATP finals 2023. Non ci sono precedenti. In caso di vittoria torneranno in campo ai quarti contro chi vincerà tra Gille/Vliegen-Mahut/Roger-Vassellin. E chissà che più avanti non si ritrovino ad affrontare la coppia italiana Vavassori-Bolelli o Musetti che gioca con Peers.