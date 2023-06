Sinner si prende il derby italiano di Halle in rimonta: un buon Sonego battuto in tre set Jannik Sinner ha vinto la partita degli ottavi di finale di Halle contro Sonego in rimonta. Ai quarti di finale affronterà il vincente di Struff-Bublik.

A cura di Marco Beltrami

È Jannik Sinner il vincitore del derby italiano degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle. Battuto in rimonta un ottimo Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4 al termine di una partita molto equilibrata. Alla fine a spuntarla, uscendo alla distanza, è stato dunque l'altoatesino che dopo un primo parziale con tanti errori è cresciuto diventando anche più cinico. Domani tornerà in campo per i quarti di finale.

Primo set tiratissimo e durato più di un'ora sull'erba tedesca. Grande equilibrio in campo con Sonego che ha avuto il merito di annullare subito 4 palle break all'avversario. Naturale conclusione del parziale al tie-break dove però Jannik ha commesso qualche errore di troppo, spianando la strada al successo di Lorenzo. Un dato è emblematico del rendimento di Sinner: 14 errori gratuiti di cui 10 di dritto, un colpo che lo ha dunque tradito.

Fortunatamente per lui le cose sono andate diversamente nel secondo set. Jannik infatti è riuscito a piazzare il break decisivo nel quinto gioco, sfruttando anche due errori evitabilissimi di Sonego. Da qui in poi Sinner è entrato in fiducia, ed è riuscito a vincere il parziale 6-4. Esito molto simile anche per il terzo set, con il piemontese che ha dovuto fare i conti con un avversario molto più incisivo in risposta. Nuovo 6-4 e discorso chiuso ad Halle.

Dopo un bell'abbraccio nel classico terzo tempo, applausi per entrambi i giocatori italiani che hanno regalato comunque una partita intensa. A spuntarla è stata meritatamente Sinner dopo una partenza tutt'altro che semplice. Ora Jannik tornerà in campo venerdì 23 giugno contro il vincente della partita tra Struff e Bublik. Attenzione al tedesco che sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo culminato nella finale di Stoccarda. Bisognerà capire le condizioni fisiche di Sinner dopo la maratona contro Sonego.