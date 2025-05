video suggerito

Sinner si è presentato da Papa Leone con due regali: "Vuole giocare?". La risposta fa ridere tutti Jannik Sinner ha portato due regali a Papa XIV e alla domanda del numero uno al mondo "Vuole giocare?" è arrivata pronta la risposta del Pontefice che ha fatto ridere tutti i presenti.

A cura di Vito Lamorte

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Jannik Sinner insieme alla sua famiglia e il presidente della Fitp Binaghi. Nell'udienza privata, la Federazione ha portato con sé i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup e due regali per il Santo Padre: una racchetta, simile alla sua, e una pallina. Alla domanda del numero uno al mondo "Vuole giocare?” è arrivata la risposta del Pontefice "Lasciamo stare, qui meglio di no" che ha fatto ridere tutti i presenti.

Dopo i saluti iniziali, Sinner ha presentato il padre e la madre al Pontefice e poi Angelo Binaghi ha donato la tessera della FITP a Leone XIV. Prevost si è complimentato per il match di ieri vinto contro Cerundolo ("Hai vinto" ha detto il Papa) e Jannik ha replicato: "Ci siamo riusciti". Il Santo Padre ha chiesto al tennista azzurro come stesse andando il torneo a Roma e Sinner ha risposto così: "Siamo in gioco, all'inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso".

Il neo eletto Papa, Robert Francis Prevost, è un grande appassionato di tennis e negli ultimi giorni aveva già fatto sorridere con un paio di battute con i giornalisti e giocando anche sul doppio senso del cognome di Sinner che in inglese (lingua madre del Santo Padre) vuol dire "peccatore". Questa mattina i due si sono incontrati per la prima volta e all'udienza privata ha partecipato la famiglie del numero uno al mondo e una delegazione della Federtennis.

Jannik Sinner e il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, hanno portato con sé dal Pontefice anche i trofei vinti a Malaga dalle nazionali azzurre maschili e femminili 2024 di Coppa Davis e Billie JK Cup.

Sinner tornerà in campo domani per i quarti degli Internazionali d’Italia 2025 contro uno tra Munar e Ruud ma la sua giornata di pubbliche relazioni non terminerà con la visita in Vaticano: stasera il tennista azzurro sarà allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia e fare il tifo per il Milan, la sua squadra del cuore.