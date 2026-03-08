Tennis
Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells: dove vedere la partita di terzo turno in TV e streaming

Jannik Sinner contro Denis Shapovalov per un posto agli ottavi del torneo di Indian Wells. La sfida si giocherà oggi domenica 8 marzo non prima delle ore 23:30. Diretta TV su Sky.
A cura di Alessio Morra
Jannik Sinner scenderà in campo oggi a Indian Wells contro Denis Shapovalov. L'incontro si giocherà quando in Italia sarà piuttosto tardi. Il match è stato programmato come terzo sul campo centrale. Dunque non inizierà prima della mezzanotte italiana. Diretta TV solo su Sky. In campo anche Cobolli che sfida nuovamente Tiafoe, che ha sconfitto nella finale di Acapulco la scorsa settimana.

A che ora gioca Sinner contro Shapovalov a Indian Wells

La sfida dei sedicesimi di finale di Indian Wells tra Sinner e Shapovalov è la terza in programma sul campo centrale oggi a Indian Wells. L'incontro sarà preceduto da Sabalenka-Christian e Shelton-Tien. Si parte alle 20 italiane e dunque si può ipotizzare le 24 come orario d'inizio del match tra l'italiano e il canadese.

Sinner-Shapovalov dove vedere la partita in TV e streaming

I tornei 1000 sono tutti appannaggio di Sky, che li manda in onda in esclusiva. Indian Wells non fa eccezione. Diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.

Quando gioca Sinner a Indian Wells: data e orario dell'incontro con Shapovalov

Chi è Shapovalov, l'avversario di Sinner a Indian Wells: carriera e percorso

Classe 1999, canadese, quando aveva 18 anni sembrava pronto a scalare la classifica ATP fino ai piani altissimi. Non ci è riuscito, perché troppo spesso è caduto sul più bello, nonostante un tennis bello e vario. Shapo è arrivato nel 2020 al numero 10 della classifica ATP ed è stato anche semifinalista a Wimbledon. Ha vinto 4 titoli in carriera: tutti 250, cinque finali perse.

Chi potrebbe affrontare Sinner nel prossimo turno, il tabellone

Se Sinner riuscirà a vincere contro Shapovalov nel terzo turno di Indian Wells si qualificherebbe per gli ottavi di finale e avrebbe un avversario di prima fascia tra l'americano Tommy Paul e il brasiliano Joao Fonseca. In ogni caso sarà anzi sarebbe un match di alto livello.

