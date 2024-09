video suggerito

Sinner-Safiullin oggi all'ATP Pechino, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Safiullin è la partita valida per il secondo turno del torneo di Pechino. Si gioca oggi non prima delle 8:30 con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e Now.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo a Pechino per affrontare Safiullin nel secondo turno in programma oggi non prima delle 8:30. La testa di serie numero 1 del torneo e primo giocatore del mondo ha esordito con una vittoria contro Jarry e affronta il russo, numero 69 del mondo e vittorioso su Wawrinka, per la terza volta, dopo due vittorie nei precedenti confronti. In palio i quarti contro uno tra Lehecka e Bautista. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

ATP Pechino, quando gioca Sinner oggi contro Safiullin: orario e programma

La partita tra Sinner e Safiullin è in programma oggi sabato 28 settembre sul campo centrale del China Open. Si giocherà non prima delle 8:30 con il match del numero uno al mondo che sarà il terzo, dopo quelli tra Jasmine Paolini e Tauson, e Sabalenka e Sawangkaew. Nel caso in cui per le prime due sfide dovessero prolungarsi, anche Sinner-Safiullin inizierà in ritardo

Dove vedere Sinner-Safiullin in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Safiullin in TV? La partita valida per il secondo turno del torneo di Pechino si potrà vedere su Sky e in particolare su uno dei canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Nessuna diretta in chiaro per il match che si potrà vedere in streaming sull'app Sky GO riservata agli abbonati all'emittente satellitare

I precedenti tra Sinner e Safiullin

Quella tra Sinner e Safiullin è la sfida numero 3 tra questi due tennisti. I due precedenti sono stati vinti dal giocatore italiano che si imposto prima in ATP Cup nel 2022, sul cemento, e poi a Wimbledon nei quarti di finale la scorsa stagione. Ora il terzo incrocio con la speranza dell’azzurro che non ci sia due senza tre.

Il tabellone di Sinner a Pechino

In caso di vittoria contro Safiullin, Sinner affronterà il vincente del confronto tra Lehecka e Bautista. Guardando più avanti poi possibile incrocio in semifinale con Rublev, ma attenzione anche ai risultati di Musetti per quello che potrebbe essere un derby intrigante. La finale dei sogni potrebbe essere quella contro Alcaraz.