Sinner-Rune agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Jannik Sinner affronta Holger Rune nella partita degli ottavi di finale degli Australian Open. L’incontro si terrà lunedì 20 gennaio. Diretta TV su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha raggiunto agevolmente la seconda settimana degli Australian Open, quella decisiva. Lunedì 20 gennaio, in orario ancora da definire, il numero 1 ATP sfiderà Holger Rune, il primo vero scoglio nel cammino di Jannik a Melbourne. L'italiano ha superato in modo brillante i primi tre turni battendo Jarry, Schoolkate e Giron, mentre Rune ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per arrivare agli ottavi di finale: ha sconfitto Zhang in cinque set, poi Berrettini in quattro e Kecmanovic sempre in cinque set. I precedenti sono quattro, il bilancio è in parità. Sinner ha vinto gli ultimi due.

Sinner se passerà ai quarti di finale troverebbe uno tra l'americano Michelsen e l'australiano de Minaur, favorito per classifica. Sinner-Rune si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. Streaming per abbonati con DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+.

Jannik Sinner e Holger Rune dunque giocheranno per la quinta volta tra loro in carriera e lo faranno negli ottavi di finale degli Australian Open lunedì 20 gennaio. La partita si giocherà sulla Rod Laver Arena. Il programma non è ancora stato ufficializzato e dunque l'orario preciso del match ancora non si conosce.

Sinner-Rune, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rune in TV? Il match tra Sinner e Rune si potrà seguire su Eurosport, che detiene i diritti in esclusiva del torneo. Eurosport è un canale visibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. La partita si potrà seguire anche in streaming. Potranno farlo i rispettivi abbonati. Sinner-Rune visibile in streaming con Sky GO, NOW, DAZN e il player di Eurosport su Discovery+.

I precedenti tra Sinner e Rune

Quattro precedenti e due vittorie per parte. Rune vinse per ritiro di Sinner la semifinale di Sofia nell'autunno del 2022 e soprattutto si impose in una caldissima semifinale del 1000 di Monte Carlo, nell'aprile del 2023. Partita quella ricca di discussioni.. Le polemiche non mancarono nemmeno nelle Finals 2023, quando a Torino Sinner batté Rune e in automatico qualificò Djokovic, che poi lo sconfisse in finale. L'ultimo confronto è dello scorso aprile, quando, sempre a Monte Carlo Jannik vinse in tre set contro il danese, che polemizzò nelle ore successive.