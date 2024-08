video suggerito

Sinner-Rublev oggi ai quarti dell’ATP Cincinnati, quando si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Rublev si affrontano nei quarti di finale del 1000 di Cincinnati. L’incontro inizierà alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Andrey Rublev si ritrovano dopo esattamente una settimana. A sorpresa a Montreal, nell'Open del Canada, vinse in tre set il russo, ma oggi a Cincinnati ha la chance di prendersi subito la rivincita il numero 1 ATP, che ha pure la possibilità di allungare su Alcaraz, eliminato al secondo turno da Monfils. L'incontro dei quarti di finale non si potrà seguire in alcun modo in chiaro. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Quella tra Jannik Sinner e Andrey Rublev è la partita principale tra quelle dei quarti di finale del torneo di Cincinnati. Ma nonostante ciò non è stata scelta come sfida serale, meglio così per gli appassionati italiani che non sono costretti alle ore piccole per vedere Sinner-Rublev, che non inizierà prima delle ore 21. Sul centrale prima toccherà a Iga Swiatek, la numero uno WTA.

Sinner-Rublev, dove vederla in diretta TV e streaming

L'incontro dei quarti di finale del torneo di Cincinnati tra Jannik Sinner e Andrey Rublev scenderanno in campo nella serata italiana di questo sabato 17 agosto. Sinner-Rublev si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti televisivi in esclusiva di tutti i tornei 1000. Streaming per abbonati di Sky, con Sky Go, e di NOW. Non c'è la possibilità di seguire il match in chiaro.

Sinner-Rublev i precedenti

L'ultima sfida l'ha vinta Rublev all'Open del Canada. Il bilancio è favorevole a Sinner, che conduce 5-3. Il russo ha vinto due volte per ritiro di Jannik, oltre al successo in tre set di Montreal. Jannik invece si è imposto nel 2021 a Barcellona, nel 2022 a Monte Carlo, nel 2023 a Miami e Vienna e agli Australian Open dello scorso gennaio.