Tennis
video suggerito
video suggerito

Sinner riceve una torta speciale a Cincinnati, ma non è come quella di Wimbledon: risate in studio

Sinner ha festeggiato i 24 anni al Cincy Open: vittoria su Atmane, finale contro Alcaraz e sorpresa con torta e carta Pokémon negli studi di Tennis Channel.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
12 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner ha vissuto un compleanno speciale a Cincinnati, battendo il francese Atmane e conquistando così la finale dove affronterà ancora una volta Carlos Alcaraz. Una serata resa ancor più speciale al Cincy Open da una sorpresa ricevuta in studio durante un’intervista.

Sinner riceve una sorpresa dopo la vittoria contro Atmane a Cincinnati

Dopo aver parlato della semifinale vinta contro il “carneade” transalpino, Sinner negli studi di Tennis Channel ha ricevuto una torta per festeggiare il compleanno. Il tennista italiano non ha nascosto un pizzico di imbarazzo, ma ha accettato con entusiasmo il pensiero: "La porterò con me, la dividerò con il mio team".

Di fronte alla proposta di assaggiarla, Sinner ha pensato soprattutto alle fragole: "Torta preferita? Sì, fragole, bellissimo. Mi piace molto". Le fragole evocano in lui dolcissimi ricordi legati al recente torneo di Wimbledon, dove sono un vero e proprio must: "Mi ricorda dove mi sono sentito molto speciale".

Leggi anche
Sinner fermato dal diluvio a Cincinnati, non si può continuare: riunisce lo staff per giocare a carte

Quando però ha assaggiato il frutto, Sinner probabilmente l’ha trovato un po’ acerbo: "Il confronto con quelle del Royal Box a Wimbledon? Un po’ diverso (con un’espressione divertita, ndr). Non voglio entrare nei dettagli, ma è molto buona".

Un’occasione anche per parlare dell’altro regalo ricevuto, quello da parte di Atmane prima della sfida: una speciale carta Pokémon, da parte sua che è un grande collezionista. "Giocavo a quel gioco sul telefono in cui bisognava catturare i Pokémon, e mi ricordo di averlo avuto solo per due o tre giorni, poi ho smesso. Però lui… ne parlavamo un po’ nello spogliatoio, ha una delle collezioni più grandi di carte Pokémon. Sono stato fortunato a riceverne una da lui. È stato solo un bel momento, sai, anche prima di una partita. Non ci conoscevamo affatto, quindi è stato bello. Cos’era? Era una specie di Pikachu, una buona carta".

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
12 CONDIVISIONI
Immagine
motogp
Marquez cannibale, vince in Austria e sfata un tabù. Aldeguer secondo, sul podio Bezzecchi
La strategia usata da Marc s'è rivelata perfetta: "Ho rimandato l'attacco"
Jorge Martin, caduta spaventosa: la gamba è rimasta sotto la moto, poi il sospiro di sollievo
Ancora una delusione per Bagnaia, chiude ottavo al termine di una gara molto complicata
Pecco insinua sospetti sulle difficoltà con la Ducati: "È tutto l'anno che succedono cose strane"
Rossi e Marquez s'incrociano sulla pista in Austria: non si degnano d'uno sguardo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views