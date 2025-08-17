Sinner riceve una torta speciale a Cincinnati, ma non è come quella di Wimbledon: risate in studio

Sinner ha festeggiato i 24 anni al Cincy Open: vittoria su Atmane, finale contro Alcaraz e sorpresa con torta e carta Pokémon negli studi di Tennis Channel.

Jannik Sinner ha vissuto un compleanno speciale a Cincinnati, battendo il francese Atmane e conquistando così la finale dove affronterà ancora una volta Carlos Alcaraz. Una serata resa ancor più speciale al Cincy Open da una sorpresa ricevuta in studio durante un’intervista.

Sinner riceve una sorpresa dopo la vittoria contro Atmane a Cincinnati

Dopo aver parlato della semifinale vinta contro il “carneade” transalpino, Sinner negli studi di Tennis Channel ha ricevuto una torta per festeggiare il compleanno. Il tennista italiano non ha nascosto un pizzico di imbarazzo, ma ha accettato con entusiasmo il pensiero: "La porterò con me, la dividerò con il mio team".

Di fronte alla proposta di assaggiarla, Sinner ha pensato soprattutto alle fragole: "Torta preferita? Sì, fragole, bellissimo. Mi piace molto". Le fragole evocano in lui dolcissimi ricordi legati al recente torneo di Wimbledon, dove sono un vero e proprio must: "Mi ricorda dove mi sono sentito molto speciale".

Quando però ha assaggiato il frutto, Sinner probabilmente l’ha trovato un po’ acerbo: "Il confronto con quelle del Royal Box a Wimbledon? Un po’ diverso (con un’espressione divertita, ndr). Non voglio entrare nei dettagli, ma è molto buona".

Un’occasione anche per parlare dell’altro regalo ricevuto, quello da parte di Atmane prima della sfida: una speciale carta Pokémon, da parte sua che è un grande collezionista. "Giocavo a quel gioco sul telefono in cui bisognava catturare i Pokémon, e mi ricordo di averlo avuto solo per due o tre giorni, poi ho smesso. Però lui… ne parlavamo un po’ nello spogliatoio, ha una delle collezioni più grandi di carte Pokémon. Sono stato fortunato a riceverne una da lui. È stato solo un bel momento, sai, anche prima di una partita. Non ci conoscevamo affatto, quindi è stato bello. Cos’era? Era una specie di Pikachu, una buona carta".