Sinner-Raonic all'ATP Rotterdam 2024: orario della partita e dove vederla in tv e streaming Sinner-Raonic è un match valido per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Jannik scenderà in campo alle ore 21:30 venerdì 16 febbraio. L'incontro si potrà seguire solo su Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non si ferma. Dopo aver battuto van de Zandschulp mercoledì nel primo turno e Monfils giovedì nel secondo, scenderà in campo nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam contro Milos Raonic. L'incontro si disputerà venerdì 16 febbraio e non inizierà prima delle ore 21:30, sarà il secondo match della sessione serale. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Un impegno dietro l'altro. L'altoatesino lo sapeva che sarebbe stato così il suo torneo a Rotterdam. Un appuntamento importante perché se vincerà il titolo diventerà numero 3 della classifica ATP già lunedì prossimo, ma anche raggiungendo la finale avrebbe la certezza della top – 3, che però arriverebbe il 26 febbraio.

Sinner-Raonic si disputerà venerdì 16 febbraio. Il canadese è stato un tennista di altissimo livello, ha giocato la finale a Wimbledon, ma un quarto di finale un torneo ATP non lo disputa addirittura dal 2020. Gli infortuni lo hanno attanagliato. L'incontro non inizierà prima delle ore 21:30. Difficile inizi più tardi, perché il programma della sessione diurna si aprirà alle 13 con Dimitrov-Shevchenko e de Minaur-Rublev, sfida altrettanto attesa. Poi alle 19:30 il beniamino di casa Griekspoor sfiderà Ruusuvuori, a seguire Sinner-Raonic.

Tra Jannik Sinner e Milos Raonic non ci sono precedenti. L'italiano parte largamente favorito, ma Raonic è sempre stato un bombardiere, ha un gran servizio e su queste superfici va sempre tenuto d'occhio. Insomma, non va sottovalutato il canadese. Il tabellone di Sinner, testa di serie numero uno e quindi favorito in automatico, si è comunque spianato perché dalla sua parte non ci sono più teste di serie. Sinner-Raonic sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che ha l'esclusiva del torneo. Non è prevista in alcun modo la diretta in chiaro. Streaming possibile con Sky Go e NOW.