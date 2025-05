Sinner prima di Alcaraz si lascia scappare cosa desidera veramente con una sincerità disarmante

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner si sta preparando per la finale di Roma contro Carlos Alcaraz ma nella conferenza stampa al termine della semifinale vinta contro Tommy Paul si è fatto scappare un dettaglio sul suo obiettivo stagionale che in pochi hanno colto.

Il numero uno al mondo, che riporta un azzurro in finale agli Internazionali d'Italia dopo 48 anni dalla finale disputata da Adriano Panatta, ha parlato così della prossima partita durante la conferenza stampa di ieri sera e del suo avversario: “Ci conosciamo bene, è un grande test per me, è buono per me giocare con lui prima degli Slam così posso capire cosa migliorare. Spero di recuperare, ho una vescica sotto il piede da un paio di match. Ma non ci sono scuse, darò il massimo domenica”.

Sinner: "Contento di affrontare Carlos prima degli Slam"

Jannik Sinner ha parlato della finale di Roma come un test importante per verificare il suo livello dopo la pausa forzata e fa capire qual è il suo vero obiettivo di quest'anno: "Mi fa molto bene giocare contro Carlos prima di due grandi Slam, che sono i due tornei più importanti, perché mi dà un bel punto di riferimento e mi fa capire dove sono, soprattutto dove devo migliorare se voglio vincere il Grande Slam".

Il tennista italiano vuole provare a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam, ovvero gli Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e lo US Open. Il primo è stato archiviato prima del patteggiamento e dopo Roma inizieranno i preparativi per il secondo e il terzo. Non si era espresso in questi termini prima il numero uno al mondo.

Sinner ha concluso analizzando tecnicamente la partita e parlando di ciò che dovrà cambiare con Alcaraz: "Sentivo che oggi facesse un po’ più freddo ma non così tanto, volevo far saltare la palla ma non ci son riuscito, non ho trovato la lunghezza che volevo e lui mi è entrato molto col rovescio, poi ho cercato di muoverlo sul dritto. Oggi la partita l’abbiamo vinta col cuore, trovando le soluzioni al momento. Contro Casper invece l’ho vinta col gioco perché andava tutto bene. Ogni partita è diversa. Devo cercare di mettere tutti i pezzi insieme per affrontare Carlos".

Sinner-Alcaraz: numeri, statistiche e precedenti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno per l'undicesima volta a Roma: i precedenti vedono avanti il tennista spagnolo per 6-4 ma sulla terra rossa c'è equilibrio (1-1). L'azzurro vinse nella finale del 250 di Umago nell'estate del 2022, battendo il rivale dopo aver perso il primo set al tiebreak (6-7 6-1 6-1); ma lo spagnolo si prese la rivincita nella semifinale dell'ultimo Roland Garros, esultando al quinto set (2-6 6-3 3-6 6-4 6-3).

Alcaraz ha vinto gli ultimi tre confronti: la finale del China Open coincide con l'ultima sconfitta di Jannik Sinner prima delle 26 vittorie consecutive.