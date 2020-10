Il giovane talento è pronto a sfidare il re della terra rossa. Jannik Sinner, astro nascente del tennis italiano, affronterà oggi Rafa Nadal nella sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros. Il classe 2001, già protagonista di un'eccezionale cavalcata sui campi parigini, andrà a caccia dell'impresa contro il mancino di Manacor, secondo giocatore al mondo capace di vincere lo Slam francese per ben 12 volte. La partita tra Sinner e Nadal è in programma alle 17.30, anche se potrebbe iniziare con un'ora di ritardo. La diretta sarà affidata a Eurosport. Ecco come assistere all'attesissimo match in TV e streaming.

Sinner sfida Nadal ai quarti di finale del Roland Garros. Cosa c'è da sapere

Jannik Sinner vuole continuare a sognare. Il classe 2001 di San Candido ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam (prima di oggi si era spinto fino al secondo turno degli Australian Open): dopo aver battuto Goffin, Coria, Bonzi e la sesta testa di serie del Roland Garros Alexander Zverev, ora ad attenderlo c'è un ostacolo sulla carta altissimo, ovvero Rafa Nadal. Numero 2 della classifica Atp e grande favorito insieme a Novak Djokovic, il mancino classe 1986 ha conquistato il torneo 12 volte in carriera ed è a caccia del 20° titolo in uno Slam della sua carriera che gli permetterebbe di eguagliare il record di Roger Federer. Finora in questa edizione non ha perso nemmeno un set.

I due non si sono mai affrontati in carriera, anche se in passato hanno avuto modo di allenarsi insieme. Alla vigilia, Nadal ha confermato di vivere un momento positivo dopo l'inaspettato ko con Schwartzman di Roma: "Sono ai quarti senza perdere set, con punteggi positivi. Quindi non posso lamentarmi affatto sono abbastanza felice per il modo in cui sto giocando durante gli allenamenti mi sento sempre un po' meglio". Jannik Sinner dal canto suo è consapevole di quello che lo attende: "Affrontare Nadal al Roland Garros non è la cosa più facile che possa capitare. Nessuno potrà battere il record che ha qui. È super fiducioso. Sarà difficile ma andrò in campo con il giusto atteggiamento, cercando di giocare il mio miglior tennis, cosa che devo fare se voglio giocare".

Sinner-Nadal, orario e dove vederla in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Rafa Nadal è in programma alle 17.30, ma potrebbe scalare fino alle 18.25. La diretta TV è affidata in esclusiva a Eurosport e sarà visibile anche sui canali Sky 210 e 211, essendo Eurosport inserito nell'offerta per gli abbonati all'emittente satellitare. Stesso discorso anche per la piattaforma streaming DAZN che consentirà la visione della partita anche su Smart TV. Il match sarà visibile su dispositivi portatili e tablet o collegandosi all'app Sky GO, (servizio riservato agli abbonati) o a DAZN.

Martina Trevisan contro Iga Swiatek in TV e streaming

In programma oggi anche la sfida valida per i quarti di finale del tabellone femminile del Roland Garros. La nostra Martina Trevisan, già protagonista delle vittorie prestigiose contro Coco Gauff, Maria Sakkari e Kiki Bertens se la vedrò con la 19enne Iga Swiatek reduce dall'impresa contro la numero 2 al mondo Simona Halep. La Trevisan numero 159 al mondo, in termini di classifica parte sfavorita contro la numero 53 che però ha già battuto in un'occasione. Anche in questo caso il match sarà trasmesso a partire dalle 16.05 su Eurosport e dunque visibile in TV attraverso abbonamenti a Sky e DAZN.