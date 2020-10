Jannik Sinner fa sognare l'Italia del tennis. Il classe 2001 azzurro ha superato nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros il favoritissimo Alexander Zverev, qualificandosi così per i quarti. Vittoria in 4 set per il giovane talento italiano che sulla terra rossa parigina sta confermando le grandi aspettative riposte nei suoi confronti. Ora se la vedrà con Rafa Nadal, in una sfida sulla carta a dir poco complicata.

Jannik Sinner batte Alexander Zverev e vola ai quarti del Roland Garros

Dopo Martina Trevisan, altra impresa per gli azzurri al Roland Garros. Nel tabellone maschile vittoria a dir poco prestigiosa di Jannik Sinner che in quattro set ha battuto a sorpresa Alexander Zverev, finalista dell'ultima edizione degli US Open. 6-3/6-3/4-6/6-3, per il classe 2001 di San Candido e numero 75 Atp che si è tolto dunque la soddisfazione di superare un top ten, visto che è il tedesco è il 7° giocatore al mondo nonché 6a testa di serie del torneo parigino. Ancora una volta Sinner ha dimostrato di essere un talento in grande crescita: splendidi colpi, freddezza e consapevolezza del proprio bagaglio tecnico, con la capacità di sfruttare tutte le debolezze dell'avversario.

Jannik Sinner contro Rafa Nadal ai quarti del Roland Garros, quando si gioca la partita

Dopo aver superato Goffin, Bonzi, Coria e oggi Zverev, prosegue dunque la cavalcata trionfale di Jannik Sinner che ora avrà un ostacolo ancora più alto da superare. Nel match dei quarti di finale del Roland Garros in programma martedì 6 ottobre alle ore 12, l’azzurro sfiderà il numero 2 al mondo e seconda testa di serie del torneo Rafa Nadal. Un match a dir poco in salita per il nostro portacolori che avrà di fronte un tennista capace di vincere 12 volte lo Slam parigino. A vantaggio del 19enne c’è il fatto di non aver nulla da perdere contro uno dei giocatori più forti della storia.