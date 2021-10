Sinner-Monfils oggi in TV, finale ATP Sofia in diretta: orario e dove vederla live Oggi a Sofia Jannik Sinner disputerà la quinta finale ATP della sua carriera. Il tennista italiano affronterà il francese Gael Monfils, la finale inizierà alle ore 15.30. Il match verrà trasmesso in diretta TV da Sky e sarà visibile anche in streaming. Sinner cerca il bis a Sofia e deve vincere anche per continuare a inseguire il posto alle ATP Finals.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner affronta oggi Gael Monfils nella finale dell'ATP 250 di Sofia. L'altoatesino per il secondo anno consecutivo giocherà la finale di Sofia, la disputerà contro un tennista di altissimo livello e cioè Gael Monfils, che per il diciassettesimo anno consecutivo disputerà una finale a livello ATP. La finale si potrà seguire in diretta TV su Sky e inizierà alle ore 15.30.

Sinner a Sofia oggi, orario e programma della partita contro Monfils

La quarta finale del 2021 di Jannik Sinner si disputerà oggi pomeriggio. A Sofia l'incontro tra Sinner e Gael Monfils è in programma alle ore 15.30. A quell'ora i due giocatori entreranno in campo ed è presumibile che dopo una decina di minuti la finale prenderà il via.

Dove vedere Sinner-Monfils in diretta TV e streaming live

Il torneo ATP di Sofia è un'esclusiva di Sky che manderà in onda la finale tra Sinner e Monfils sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Tennis), ma anche sui canali 472 e 482 del digitale terrestre. La finale del 250 bulgaro sarà possibile seguirla anche in streaming tramite Sky Go, visibile agli abbonati Sky, e Now.

I precedenti tra Sinner e Monfils

Proprio il francese è stato il primo big del tennis a capire quanto era forte questo ragazzo altoatesino. Perché nell'autunno di due anni fa, nel torneo di Anversa, un Sinner appena 18enne batté Monfils, vinse seccamente con il punteggio di 6-3 6-2. Il francese si rifece la settimana successiva a Vienna imponendosi in due set (6-3 7-6). Nel terzo turno degli US Open, lo scorso settembre, Monfils rimontò due set a Sinner prima di arrendersi dopo cinque set. Un successo memorabile, ottenuto con il punteggio di 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4, che Jannik ha ricordato anche dopo aver superato le semifinali con Krajinovic.

La corsa alle Finals di Sinner

Jannik Sinner già con la qualificazione alla finale di Sofia ha superato Felix Auger-Aliassime ed è salito al 10° posto della Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare. Ora Jannik vuole avvicinarsi ulteriormente a Ruud e Hurkacz, deve superare uno tra il norvegese il polacco per giocare già quest'anno le ATP Finals. Il successo su Monfils gli farebbe ridurre il gap, dopo Sofia comunque Sinner volerà a Indian Wells dove cercherà di conquistare altri punti pesanti.