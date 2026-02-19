Sinner-Mensik oggi al torneo ATP Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner affronta nei quarti del torneo di Doha Jakub Mensik, chi vince volerà in semifinale con Lehecka o Fils. L’incontro non inizierà prima delle ore 17:30, i precedenti e dove vederlo in diretta TV e streaming.

Altro giro, altra partita. Jannik Sinner va di corsa a Doha, dove l'ATP 500 dura un giorno in meno, dunque si gioca sempre. Dopo le vittorie su Machac e Popyrin l'italiano affronta oggi giovedì 19 febbraio un altro giocatore ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6. Primo precedente tra il numero 2 e il numero 16 del ranking ATP. Vincendo Sinner venerdì in semifinale sfiderebbe Lehecka o Fils. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Si gioca non prima delle ore 19, ma è facile pensare che il programma possa slittare un po'.

A che ora gioca Sinner contro Mensik a Doha

Jannik ha un compito impegnativo oggi, perché c'è Jakub Mensik sul suo cammino. Sinner favoritissimo, ma occhio al ceco, che è un buon giocatore che si esprime molto bene sul cemento. Orario d'inizio: non prima delle 19. Stavolta Sinner giocherà dopo Alcaraz, che ha faticato con Royer. Lo spagnolo non inizierà prima delle 17:30.

Sinner-Mensik dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Per seguire in TV Sinner-Mensik l'abbonamento a Sky. Il torneo ATP 500 Doha non è in chiaro e sarà visibile solo per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming disponibile per abbonati con l'appdi Sky, Sky GO, e NOW.

I precedenti tra Sinner e Mensik

Nessuna sfida fino a ora. Head to head inesistenti. Quindi si apre tecnicamente il libro di Sinner e Mensik, che chissà che in futuro non possano dar vita a una rivalità sui campi in cemento. Mensik un anno fa vinse il torneo 1000 di Miami battendo anche Fritz e Djokovic.

Il prossimo potenziale avversario di Sinner a Doha

Il tabellone disegnato dal sorteggio vedrebbe una finale tra Alcaraz e Sinner, le prime due teste di serie, nonché i primi due giocatori della classifica mondiale. In semifinale, che raggiungerà se batte Mensik, Sinner troverebbe il vincente del match tra Jiri Lehecka e il francese Fils, rientro alle gare dopo una serie di infortuni.