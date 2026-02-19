Tennis
video suggerito
video suggerito

Sinner-Mensik oggi al torneo ATP Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner affronta nei quarti del torneo di Doha Jakub Mensik, chi vince volerà in semifinale con Lehecka o Fils. L’incontro non inizierà prima delle ore 17:30, i precedenti e dove vederlo in diretta TV e streaming.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Altro giro, altra partita. Jannik Sinner va di corsa a Doha, dove l'ATP 500 dura un giorno in meno, dunque si gioca sempre. Dopo le vittorie su Machac e Popyrin l'italiano affronta oggi giovedì 19 febbraio un altro giocatore ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6. Primo precedente tra il numero 2 e il numero 16 del ranking ATP. Vincendo Sinner venerdì in semifinale sfiderebbe Lehecka o Fils. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Si gioca non prima delle ore 19, ma è facile pensare che il programma possa slittare un po'.

A che ora gioca Sinner contro Mensik a Doha

Jannik ha un compito impegnativo oggi, perché c'è Jakub Mensik sul suo cammino. Sinner favoritissimo, ma occhio al ceco, che è un buon giocatore che si esprime molto bene sul cemento. Orario d'inizio: non prima delle 19. Stavolta Sinner giocherà dopo Alcaraz, che ha faticato con Royer. Lo spagnolo non inizierà prima delle 17:30.

Sinner-Mensik dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Per seguire in TV Sinner-Mensik l'abbonamento a Sky. Il torneo ATP 500 Doha non è in chiaro e sarà visibile solo per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming disponibile per abbonati con l'appdi Sky, Sky GO, e NOW.

Leggi anche
Sinner il perfezionista, vince ancora a Doha ma non è contento: "Devo sistemare un paio di cose"

I precedenti tra Sinner e Mensik

Nessuna sfida fino a ora. Head to head inesistenti. Quindi si apre tecnicamente il libro di Sinner e Mensik, che chissà che in futuro non possano dar vita a una rivalità sui campi in cemento. Mensik un anno fa vinse il torneo 1000 di Miami battendo anche Fritz e Djokovic.

Il prossimo potenziale avversario di Sinner a Doha

Il tabellone disegnato dal sorteggio vedrebbe una finale tra Alcaraz e Sinner, le prime due teste di serie, nonché i primi due giocatori della classifica mondiale. In semifinale, che raggiungerà se batte Mensik, Sinner troverebbe il vincente del match tra Jiri Lehecka e il francese Fils, rientro alle gare dopo una serie di infortuni.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
2026
Fontana argento nella staffetta short track. Rabbia Sighel per una caduta costata la finale
Arianna Fontana nella leggenda, 14ª medaglia alle Olimpiadi grazie all'argento nella staffetta dello short track
Sighel di nuovo fatto cadere, il durissimo comunicato della FISG: "Quadro grave e preoccupante"
Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, l'Italia conquista il bronzo nella finale Team Sprint maschile
Francesca Lollobrigida: "Non è vero quello che si dice su Jutta Leerdam. Ho letto cose brutte"
Un lupo cecoslovacco irrompe durante la gara di sci: la reazione degli atleti stupisce
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views