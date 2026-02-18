Sinner il perfezionista, vince ancora a Doha ma non è contento: “Devo sistemare un paio di cose”

La pratica Popyrin si è risolta rapidamente, come doveva essere. Sinner è ai quarti del torneo ATP 500 di Doha, sfiderà giovedì il ceco Mensik, un avversario senz'altro più probante. Jannik si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5. L'italiano ha giocato un incontro solido e così ha superato un bel test. Un altro successo che lo porta nelle fasi finali di questo torneo, che potrebbe vederlo ancora una volta in finale con Sinner.

L'analisi di Sinner sulla partita con Popyrin

Dopo la partita Sinner con grande lucidità ha parlato del suo incontro. Un match in fin dei conti tutto sommato semplice, ma che nel secondo set si era un po' complicato. Jannik vede sempre il lato positivo, anche dalle difficoltà, e con umiltà afferma che il suo avversario con qualche errore di troppo lo ha agevolato nel finale di partita: "Nel primo set non ho avuti problemi al servizio, mentre ne ho avuti di più al servizio nel secondo. Lui ha alzato il livello, io ho sbagliato alcuni colpi facili, ma può succedere, ho perso un po' di ritmo e di fiducia, ho cercato di lottare sul 5-5 lui ha fatto un paio di errori che mi hanno aiutato a fare il break. Sono felice di aver vinto, bisogna trovare modi differenti di vincere le partite. Devo puntare ad alzare il livello, tutti i giorni sono differenti, vediamo domani".

"Devo sistemare un paio di piccole cose"

Ancora una volta Jannik ha vinto contro un tennista posizionato fuori la top 50 dell'ATP. Una sfilza di successi, che possono sembrare banali, ma non è così. E Sinner spiega perché è implacabile contro i tennisti che non sono nelle migliori posizioni del ranking: "Cerco di dare il massimo, rispetto tutti, provo a giocare sempre il mio miglior tennis, alla fine tutti giocano ad alta intensità ad alta qualità, giocano più liberi, ma bisogna rimanere concentrati. Ho iniziato bene la stagione, cerchiamo di sistemare un paio di piccole cose e proveremo a essere pronti per i quarti".