Sinner-Medvedev oggi ai quarti di finale all’ATP Vienna: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nei quarti di finale del torneo ATP 500 Vienna. In palio la semifinale contro uno tra Dimitrov e Giron. Ecco tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il giocatore italiano numero 12 della classifica mondiale, ha già collezionato due vittorie sul cemento indoor dell’Erste Bank Open, contro Garin e Cerundolo. È lui l'unico italiano ancora in tabellone. Ora l’avversario più tosto, la testa di serie numero 1 Medvedev reduce dalla vittoria su Thiem.

I precedenti non giocano a favore del primo tennista italiano, che ha perso tre volte su tre. In palio la semifinale contro uno tra Dimitrov e Giron. Sinner-Medvedev si giocherà attorno alle 16 di oggi e si potrà vedere in TV e streaming su Supertennis e Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora si gioca Sinner-Medvedev oggi a Vienna: l'orario della partita

Sinner scenderà in campo contro Medvedev oggi venerdì 28 ottobre. L'orario della partita dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna che si giocherà sul campo centrale come secondo incontro. Si parte alle 14 con Dimitrov-Giron, poi c'è Medvedev-Sinner, che quindi a occhio non inizierà prima delle ore 16. Nel caso in cui la sfida del bulgaro dovesse prolungarsi più del dovuto, il match tra il tennista italiano e quello russo potrebbe slittare.

ATP Vienna, dove vedere Sinner-Medvedev in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Medvedev? Il match si potrà vedere in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky) senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Diretta TV anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Per quanto riguarda lo streaming, oltre alla diretta sul canale di Supertennis, e sull'app Supertennix disponibile per gli abbonati o gratis per i tesserati FIT, appuntamento sull'app Sky Go riservata agli utenti Sky.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si conoscono molto bene, alla luce dei 3 match già disputati l’uno contro l’altro nel circuito principale. Il bilancio non è favorevole all’azzurro, con tre sconfitte su tre e tutte sul cemento indoor proprio come a Vienna. L’ultimo confronto risale alla Finals della scorsa annata. In quell’occasione, l’azzurro comunque si arrese al tee-break del terzo.