Sinner si sbarazza di Cerundolo e approda ai quarti a Vienna: ora la bestia nera Medvedev Jannik Sinner ha battuto Francisco Cerundolo agli ottavi del torneo ATP 500 di Vienna. Ora la sfida contro una delle sue bestie nere, il russo Medvedev.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha sconfitto Francisco Cerundolo per la seconda volta in carriera nell’ATP 500 di Vienna. Il primo tennista italiano nel ranking (12°) ha superato l’argentino con il punteggio di 7-5, 6-3, confermando dunque il pronostico. Dopo un primo set equilibrato, l’azzurro ha approfittato del crollo dell’argentino che ha pagato dazio ai ritmi imposti dall’avversario. Sinner è approdato così ai quarti dell’Erste Bank Open 2022, dove affronterà la testa di serie numero uno Medvedev.

Match equilibrato quello tra Sinner e Cerundolo con il secondo abile a rispondere colpo su colpo al pressing da fondo campo del primo. Dopo lo scambio di break in apertura, Jannik è stato bravo a sfruttare alla grande il passaggio a vuoto dell'argentino nel 12° game: servizio strappato a zero e 7-5 a suo favore. Gli strascichi di questo epilogo, si sono fatti sentire per il numero 29 del ranking che ha accusato anche qualche fastidio alla caviglia.

Nel secondo parziale il compito è stato più agevole per l'italiano che, eccezion fatta per un piccolo momento di difficoltà con un break a zero. Nessun contraccolpo per Jannik che ha portato a casa anche il secondo set, 6-3 e dunque l'incontro. Un altro buon test per l'azzurro anche dal punto di vista fisico, con l'infortunio che sembra ormai superato.

Adesso per Sinner ci sarà un confronto stimolante. Ritorno in campo domani per un ostico quarto di finale a Vienna: Jannik sfiderà infatti la testa di serie numero 1 e 4° giocatore del mondo Medvedev che ha superato Thiem. Un tabellone non troppo positivo dunque per il giocatore italiano, che proverà a sfatare il tabù rappresentato dal russo. Nei tre precedenti, tra 2020 e 2021 e tutti sul cemento indoor Sinner non è riuscito mai a vincere. Chissà che non sia questa l'occasione per il riscatto per un giocatore che comunque ha le potenzialità per far male al suo avversario.