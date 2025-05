Sinner magico nell’ultimo allenamento a Roma: Ruud non può far altro che applaudire

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner continua ad allenarsi e lavorare sui campi del Foro Italico in vista dell'esordio di sabato contro Navone. L'azzurro numero uno del mondo, è sembrato in crescita e ha regalato anche spettacolo. Un colpo in particolare non ha lasciato indifferente il norvegese che ha elogiato il suo compagno di sessione.

Sinner si è allenato con Ruud a Roma

Anche nella sessione di allenamento di oggi, Sinner e Ruud oltre a lavorare su colpi specifici hanno deciso di giocare un set. Un parziale che Jannik ha vinto con il punteggio di 7-6. Migliora giorno dopo giorno la condizione del numero uno al mondo che ha anche meritato gli applausi del suo avversario dopo un punto di altissimo livello. Le immagini di questo scambio sono finite sul web, mostrando l’abilità di Sinner.

Il gran colpo di Sinner, applausi di Ruud

Quest’ultimo in risposta ha messo in grande difficoltà Ruud. Palla profonda e variazioni per il numero uno al mondo, capace di alternare colpi potenti e palle pesanti a soluzioni liftate. Con intelligenza e spostando il suo avversario, Sinner è riuscito a prendere la rete dove ha fronteggiato un velenoso rovescio del norvegese. Palla molto bassa che ha rischiato di beffare l’azzurro, sempre sul pezzo. Grande mano di Jannik che con un tocco delicato ha messo la pallina vicino alla rete, mettendo fuori gioco il suo avversario. Quest’ultimo ha applaudito convinto la giocata.

A due giorni dall'esordio con Mariano Navone dunque Sinner continua a lavorare sodo sui campi in terra battuta del Foro Italico cercando di provare sempre nuove soluzioni. Dopo Lehecka, Fritz, ora Ruud, ovvero uno dei grandi "amici" di Sinner che ha speso belle parole per lui: "Mi aspetto che Jannik venga accolto innanzitutto dall’affetto dei suoi tifosi e della gente di Roma – le sue parole a Sky – Anche io aspetto con ansia di vederlo in campo sabato". Tutto confermando la voglia di scambiare con lui quattro chiacchiere.