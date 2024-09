Sinner-Lehecka oggi all’ATP Pechino, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner scende in campo oggi a Pechino per il match dei quarti di finale del torneo ATP 500 contro il ceco Jiri Lehecka. L'incontro sarà il quarto in programma sul campo numero 1 e non prenderà il via prima delle ore 13. Sinner, che ha saputo nei giorni scorsi che la WADA ha deciso di fare ricorso contro l'assoluzione per il caso Clostebol, dopo aver vinto contro Jarry e Safiullin affronta il tennista ceco, che è in ascesa e sta vivendo un'annata eccellente, costellata comunque da due importanti infortunati. In palio la semifinale contro uno tra Rublev, Davidovich Fokina e Bu. Diretta TV su Sky. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

ATP Pechino, quando gioca Sinner oggi contro Lehecka: orario e programma

La partita tra Sinner e Lehecka è in programma in questo lunedì 30 settembre sul secondo campo d'importanza del China Opena. Una scelta assurda, ma è così. Il numero 1 del mondo lascia il centrale e giocherà sul campo centrale del China Open. Non si giocherà prima delle ore 13. Perché sul campo 1 si dovranno tenere prima tre incontri del torneo femminile, compresi quelli di Sabalenka e Paolini.

Dove vedere Sinner-Lehecka in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Lehecka in TV? Il match dei quarti di finale del torneo ATP di Pechino si potrà seguire solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro. La sfida di Jannik si potrà seguire in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Lehecka

C'è solo un precedente tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. I due si sono affrontati pochi mesi fa, sempre nei quarti e sempre sul cemento. Era un torneo però di livello più alto, un 1000, quello di Indian Wells. Jannik vinse 6-2 6-3.

Il tabellone di Sinner a Pechino

Se riuscirà a battere pure Lehecka, Sinner si qualificherà per le semifinali del torneo di Pechino e se la vedrebbe con uno tra il russo Rublev, lo spagnolo Davidovich e il cinese Bu, che ha eliminato Musetti. Nella parte bassa sono presenti Medvedev e Alcaraz.