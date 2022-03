Sinner-Kyrgios oggi all’ATP Miami: orario e dove vedere la partita in diretta TV Sinner sfida Kyrgios negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Nessun precedente tra i due che si sarebbero dovuti affrontare a Indian Wells prima del ritiro di Janni.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida Nick Kyrgios negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano numero 11 della classifica ATP e 9a testa di serie del torneo, reduce dalla vittoria sofferta contro Carreno Busta in cui ha annullato ben 5 match-point, se la vedrà con l'australiano che sta vivendo un momento di forma importante. Entrato in tabellone con una wild-card, l'attuale numero 102 del ranking si è sbarazzato agevolmente di Rublev e Fognini. I due si sarebbero dovuti affrontare a Indian Wells prima del ritiro di Sinner, messo ko da un problema di salute. In palio i quarti contro il vincente di Cerundolo-Tiafoe. Il match è in programma oggi non prima delle 18:30, ecco tutte le info per vederlo in TV e streaming.

Sinner a Miami oggi, orario e programma della partita contro Kyrgios

Il match tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios è in programma oggi martedì 29 marzo non prima delle 18:30, sul campo Grandstand dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. L’orario d’inizio preciso della sfida dipende dal confronto in programma in precedenza sullo stesso campo, ovvero quello tra Casper Ruud e Cameron Norrie. Nel caso in cui questa sfida dovesse prolungarsi più del dovuto, anche quella tra l’italiano e l’australiano potrebbe slittare.

Atp Miami 2022, dove vedere Sinner – Kyrgios in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Kyrgios in TV e streaming? La diretta in esclusiva della partita degli ottavi del Masters di Miami si potrà seguire su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Action (201, 205 e 206 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Nessuna diretta TV in chiaro dunque per Sinner-Kyrgios che in streaming si potrà vedere solo grazie all'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare.

I precedenti tra Sinner e Kyrgios

Quella tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios è una sfida inedita. Il tennista italiano e quello australiano non si sono mai affrontati in carriera. I due però si sarebbero dovuti affrontare circa due settimane fa, nell'altro Masters 1000 americano, quello di Indian Wells. Il confronto valido per gli ottavi del BNP Paribas Open però saltò per le condizioni fisiche non ottimali di Sinner, costretto al forfait per un attacco influenzale, che lo costrinsero al ritiro.

Il tabellone di Sinner a Indian Wells

Sinner si trova nella parte bassa del tabellone del Masters di Miami, quella del numero 2 al mondo Zverev. In caso di vittoria contro Kyrgios, affronterà il vincente del match tra Cerundolo e Tiafoe ai quarti di finale. L’argentino classe 1998 è una delle rivelazioni del torneo ed è reduce dal successo su Monfils, mentre lo statunitense ha un conto aperto con Jannik, dopo la vittoria in rimonta nel torneo di Vienna del 2021. In caso di ulteriore successo, l’azzurro potrebbe affrontare o appunto Zverev, o uno tra Ruud e Norrie che si sfideranno agli ottavi. L'altoatesino ha tutte le carte in regola per arrivare in semifinale, con l'obiettivo di spingersi più in fondo possibile per non perdere punti nel ranking ATP dopo la finale della scorsa edizione.