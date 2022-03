Sinner fuori dal torneo di Indian Wells senza giocare: Kyrgios passa ai quarti di finale Jannik Sinner dà forfait al torneo ATP 1000 di Indian Wells per problemi fisici. Nick Kyrgios avanza ai quarti di finale senza giocare.

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner non sta bene e non è potuto scendere in campo nel match di ottavi di finale del torneo ATP 1000 di Indian Wells che lo avrebbe dovuto vedere opposto a Nick Kyrgios. Il 26enne australiano si qualifica dunque ai quarti senza giocare ed affronterà il vincente tra Rafa Nadal e Reilly Opelka. La notizia è stata data dall'account ufficiale del torneo californiano, primo 1000 stagionale, che parla genericamente di "malessere" come motivo del forfait del giovane altoatesino.

Niente da fare dunque per assistere agli ulteriori progressi del campioncino azzurro dopo l'addio a Riccardo Piatti e la scelta di Simone Vagnozzi come suo nuovo coach. La malasorte ha impedito a Sinner di giocarsi i quarti di finale a Indian Wells: per il 20enne di San Candido è il primo forfait in carriera prima di scendere in campo. Si era invece ritirato nel torneo di Vienna del 2020 contro Rublev per via delle vesciche.

È probabile che il ritiro odierno di Sinner sia da mettere in collegamento con i problemi di stomaco accusati nel turno precedente contro il francese Bonzi, che aveva battuto in tre set. Le ore intercorse tra i due incontri non hanno dunque consentito all'azzurro di recuperare completamente ed essere in condizione di competere contro un giocatore molto pericoloso a dispetto della sua attuale classifica oltre il numero 100.

Sarebbe stato un confronto di stili che presumibilmente avrebbe dato luogo ad un match spettacolare, ma Sinner non ce l'ha fatta a superare i problemi fisici. L'appuntamento per verificare i suoi progressi a questo punto è per il prossimo ATP 1000 di Miami, in programma dal 23 marzo al 3 aprile e dove dovrà difendere la finale dello scorso anno in cui perse contro Hurkacz.