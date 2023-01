Sinner-Korda oggi all’Adelaide International di tennis: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Jannik Sinner affronterà nei quarti del torneo 250 di Adelaide Sebastian Korda. L’incontro si disputerà venerdì 6 gennaio alle 3 del mattino ora italiana e sarà trasmesso in diretta TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha iniziato molto bene il suo 2023. Il tennista altoatesino ha raggiunto i quarti di finale del torneo 250 di Adelaide e tabellone alla mano ha anche una grossa chance di andare molto avanti. Perché le teste di serie principali posizionate inizialmente nella sua parte di tabellone sono state tutte eliminate. Sinner ha vinto un buon match contro l'australiano Kokkinakis, battuto 7-6 6-4, e la prossima notte affronterà Sebastian Korda, giocatore americano di buon livello nonché figlio d'arte. Il match non inizierà prima delle 3 ora italiana di venerdì 6 gennaio. In caso di successo l'italiano in semifinale sfiderà il vincente di Popyrin-Noshioka.

A che ora gioca Sinner oggi contro Korda all’Atp Adelaide: orario e programma

Jannik Sinner lo scorso anno ha raggiunto ben dieci volte i quarti di finale. Un numero enorme, ma purtroppo solo in due occasioni è riuscito a superarli. Tre di queste qualificazioni le ha ottenute a livello Slam, e due volte è stato vicino alla grande impresa. Ora vuole iniziare il 2023 almeno con una semifinale. Sinner giocherà contro Sebastian Korda nei quarti del torneo di Adelaide. Il loro incontro è in programma come secondo di giornata sul campo centrale.

Alle 11 ora australiana, l'1 di notte italiana, scenderanno in campo Sabalenka e Vondrousova. Non prima delle 13 australiane, le 3 di notte in Italia, giocheranno Sinner e Korda. Gli appassionati saranno costretti a fare le ore piccole se vorranno vedere in diretta l'incontro.

Jannik Sinner battendo 7–6 6–4 Kokkinakis si è qualificato per i quarti di Adelaide.

Dove vedere Sinner-Korda in diretta TV e streaming su Sky e Dazn

I diritti TV del torneo ATP 250 di Adelaide sono stati acquistati da Sky, che trasmette l'evento in diretta e in esclusiva sin dalla prima giornata. Sinner-Korda si potrà seguire in diretta su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis) dalle 3 ora italiana. Tutti i quarti di finale saranno trasmessi in diretta, il programma si chiude con l'intrigante sfida tra Djokovic e Shapovalov. Nel corso della giornata saranno trasmesse delle repliche sui canali Sky di Sinner-Korda.

I precedenti tra Sinner e Korda

Sono due dei giovani più interessante del panorama tennistico mondiale. Jannik Sinner ha fatto una serie di step in più, è già stato nei primi dieci e sembra più forte dell'americano, figlio di Petr grande tennista degli anni '90. C'è finora un solo precedente tra i due. Vinse Sinner negli ottavi del 500 di Washington. Jannik si impose 7-6 7-6, si qualificò per i quarti di quell'importante torneo che finì per vincere.

Figlio d’arte, il papà Petr è stato numero 2 ATP, Sebastian Korda ha eliminato Murray e Bautista–Agut.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del 250 di Adelaide

Il torneo di Adelaide ha perso subito tre dei suoi grandi protagonisti: Auger-Aliassime, Rune e Rublev, che erano tutti collocati nella parte bassa del tabellone. Buon per Sinner che sfiderà nei quarti Sebastian Korda ed eventualmente in semifinale troverebbe il vincente di Popyrin-Nishioka.

Il primo è un giocatore australiano di talento, ma discontinuo, l'altro è un giapponese arcigno. Nella parte alta sono presenti quattro tennisti di alto livello che daranno vita a due splendidi quarti di finale: Djokovic-Shapovalov e Medvedev-Khachanov.