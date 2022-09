Sinner-Ivashka oggi agli US Open: orario e dove vedere in diretta tv la partita degli ottavi Oggi Jannik Sinner affronta Ivashka nel match degli ottavi di finale degli US Open 2022: ecco il programma con gli orari di gioco, a che ora inizia la partita e dove vedere l’incontro tra il tennista italiano e il bielorusso in diretta TV e live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi Jannik Sinner affronta Ilya Ivashka negli ottavi di finale degli US Open 2022 in corso di svolgimento a Flushing Meadows, quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Il match tra il tennista italiano, 13° nella classifica ATP, e il bielorusso, numero 73 al mondo, in programma nella tarda serata italiana, orario d'inizio approssimativo alle 23, assegnerà l'ultimo posto per i quarti di finale del tabellone maschile del prestigioso torneo statunitense che già vede la presenza dell'altro azzurro Matteo Berrettini. L'incontro tra Sinner e Ivashka si può vedere in diretta TV e in live streaming su Sky, Dazn e Tim Vision sui canali di Eurosport.

A che ora gioca Sinner oggi agli US Open: orario e programma della partita contro Ivashka

Il match degli ottavi di finale degli US Open 2022 tra Jannik Sinner e Ilya Ivashka inizierà approssimativamente alle 23 (ora italiana) di oggi. La partita tra il tennista azzurro e il bielorusso chiude infatti il programma di gioco sul campo Louis Armstrong che si aprirà alle 11 locali (quando cioè, in virtù del fuso orario, in Italia saranno le 17:00) con la sfida tra Norrie e Rublev e proseguirà poi con i due incontri del tabellone femminile Swiatek-Niemeier e Azarenka-Pliskova.

Dove vedere Sinner-Ivashka oggi agli US Open in diretta TV e streaming

L'ottavo di finale degli Us Open 2022 che vede Jannik Sinner contrapposto a Ilya Ivashka in Italia sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport che lo manderà in diretta TV e live streaming su uno dei suoi due canali (Eurosport 1 ed Eurosport 2) disponibili anche sulla piattaforma online DAZN, nel bouquet di Sky Sport (canale 210 e 211 del decoder satellitare) e su TIM Vision. Gli abbonati potranno inoltre assistere al match Sinner-Ivashka in streaming anche sulle altre due piattaforme online Discovery+ ed Eurosport Player. La sfida tra l'italiano e il bielorusso in programma oggi a Flushing Meadows non sarà invece trasmessa in chiaro su Supertennis TV, nemmeno in differita.

Chi è Ivashka, i precedenti con Sinner

Oggi negli ottavi di finale Jannik Sinner affronterà per la prima volta in carriera il tennista bielorusso Ilya Ivashka, fin qui vera grande sorpresa di questo US Open 2022 avendo eliminato i più quotati Hurkacz e Musetti nei due turni precedenti. Per strappare il pass per i quarti l'altoatesino dovrà dunque vedersela con il 28enne di Minsk attualmente al 73° posto nella classifica ATP che va a caccia di quello che sarebbe il suo miglior risultato in carriera in un torneo dello Slam.

Il tabellone di Sinner, contro chi gioca ai quarti

Chi vince il match di oggi tra Jannik Sinner e Ilya Ivashka conquisterà il pass per i quarti di finale degli US Open 2022 dove affronterà il vincitore della sfida che vede contrapposti l'esperto Marin Cilic e il giovane talento Carlos Alcaraz. L'incontro dunque definirà il quadro della parte bassa del tabellone che vede Rafa Nadal come testa di serie più alta. Dopo essersi sbarazzato di Altmaier, Eubanks e Nakashima, dunque, in caso di vittoria contro Ivashka, Jannik Sinner nei quarti affronterà una testa di serie del torneo.