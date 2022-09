Sinner batte Nakashima agli US Open ed eguaglia Nadal negli Slam, ora proverà a vendicare Musetti Sinner al quarto turno degli US Open grazie alla vittoria sul connazionale Nakashima. Il tennista italiano ora agli ottavi sfiderà il bielorusso Ivashka.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo si qualifica agli ottavi di finale degli US Open. Il tennista italiano, numero 13 della classifica ATP, si è imposto in rimonta sul coetaneo Nakashima (69), al quale non è bastato avere anche il pubblico dalla sua parte. Dopo Berrettini che oggi sfiderà Davidovich Fokina, un altro italiano ha conquistato il 4° turno dello Slam americano. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti che si è arreso in quattro set al bielorusso Ivashka. Sarà proprio quest'ultimo, il prossimo avversario di Sinner lunedì.

Per ora per Jannik è tempo di ricaricare le energie, dopo la sfida molto fisica con Nakashima. Un vero e proprio braccio di ferro con i due, che si sono sfidati a viso aperto con un costante braccio di ferro da fondo. Alla fine la differenza l'ha fatta il maggior talento dell'italiano che ha saputo variare il gioco nei momenti decisivi, più dell'americano tradito anche dalla minor attitudine a giocare un certo tipo di partite. Eppure era stato lui a portare a casa il primo parziale, approfittando di qualche errore di troppo di Sinner, con il punteggio di 6-3.

Il tempo di riorganizzare le idee per il primo giocatore italiano, ed ecco che la musica è cambiata anche grazie a qualche variazione in più. 6-4, 6-1, 6-2 e sfida vinta da parte di Jannik che così ha eguagliato Rafa Nadal in uno speciale record: sono loro gli unici due tennisti ad aver raggiunto gli ottavi e dunque la seconda settimana in tutti gli Slam stagionali. Un motivo di grande soddisfazione per Sinner, al suo settimo ottavo di uno Slam complessivo in carriera e un segnale di ottimismo per il futuro.

Ad attenderlo ora c'è il confronto in programma lunedì, in orario ancora da definire, contro il bielorusso Ilya Ivashka, reduce dal successo su Lorenzo Musetti che torna a casa comunque soddisfatto per un buon torneo. Sinner parte con i favori del pronostico contro il numero 73 della classifica ATP, ma dovrà fare molta attenzione, al suo momento di forma molto positivo. L'occasione d'altronde è ghiotta: quella di regalarsi i quarti contro il vincente di Cilic-Alcaraz.