Sinner non sbaglia e supera l’ostacolo Eubanks: è al terzo turno degli US Open Jannik Sinner approda ai sedicesimi di finale del Roland Garros, dopo Matteo Berrettini. Il tennista italiano ha superato in tre set il qualificato Eubanks.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Matteo Berrettini, che ora affronterà Andy Murray, anche Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno degli US Open. Pronostici confermati sul campo Louis Armstrong di Flashing Meadows a New York, con il numero 13 della classifica ATP, 11a testa di serie, che ha superato Christopher Eubanks, 145° giocatore al mondo. Un match più complicato del previsto per Sinner che si è imposto in 3 set con il risultato di 6-4, 7-6, 6-4. Ora ai sedicesimi affronterà il vincente della sfida tra l'esperto Dimitrov e Nakashima.

Tutto lasciava presagire inizialmente un match facile per Sinner che già nel primo set è volato in pochissimo tempo sul 5-1. Eubanks che sembrava in difficoltà e in confusione, si è improvvisamente svegliato spaventando l'azzurro: dopo 4 set point sciupati, ecco il tentativo di rimonta fino al 5-4, vanificato poi dal servizio di Jannik che ha chiuso il primo parziale.

Segnali comunque di fiducia per Eubanks, che pur protagonista a volte di errori chilometrici, ha tenuto testa a Sinner trascinandolo fino al tie-break. Anche qui il numero uno del tennis italiano ha dovuto fare i conti con 3 set point annullati, prima di quello giusto che gli ha permesso di portarsi due set a zero. Sotto di due set il giocatore americano, proveniente dalle qualificazioni ha accusato il colpo. Più facile per Jannik infatti portare a casa il terzo e ultimo set con il risultato di 6-2.

Buone notizie dunque per l'Italia del tennis che può fare già affidamento su due tennisti al terzo turno degli US Open. Se Berrettini affronterà l'ex numero 1 al mondo Andy Murray, Sinner aspetta il vincente di Dimitrov-Nakashima. La speranza è che la colonia azzurra aumenti, visto che in gioco ci sono ancora Musetti e Fognini, anche se quest'ultimo dovrà vedersela contro il temibile Rafa Nadal. Niente Italia invece nel tabellone femminile, dopo l'uscita di scena di Camila Giorgi.