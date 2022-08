Sinner altalenante, riesce a far sua la battaglia con Altmaier: è al secondo turno degli US Open Jannik Sinner vince il match contro Altmaier in cinque set, e vola al secondo turno degli US Open. Altalenante la prova dell’azzurro che ora affronterà Eubanks.

A cura di Marco Beltrami

Non è stato per niente facile, ma alla fine Jannik Sinner ce l'ha fatta. Il tennista italiano undicesima testa di serie del tabellone, ha battuto dopo una battaglia di cinque set il tedesco Altmaier, numero 93 del ranking. Si è complicato più volte la vita l'azzurro, che comunque è riuscito a rimediare, con una sfida che può essere anche un'iniezione di fiducia per il prosieguo del torneo.

Il primo confronto tra il tennista italiano e quello tedesco è stato una vera e propria altalena di emozioni. Un doppio passaggio a vuoto di Sinner ha permesso ad Altmaier di portare a casa il parziale di apertura 7-5. Uno schiaffo per l’italiano che però dopo ha saputo ripristinare le “gerarchie”, superando anche un problema all’orecchio che lo ha costretto al medical time-out. Il 6-2, 6-1 in suo favore sembrava essere un’ipoteca ad un match rimesso sui binari giusti e in chiusura.

Niente da fare invece perché nel quarto parziale il tedesco è tornato alla carica, conquistando fiducia e facendosi sentire anche dall’avversario. Diversi gli errori grossolani di Jannik che hanno permesso ad Altmaier di portare il confronto al quinto set. L'ultimo parziale è stato vibrante, con Sinner che ha dovuto salvare tre palle break pericolosissime prima, di strappare lui il servizio al tedesco, con l'allungo decisivo. Ha ritrovato il suo smalto, con colpi sensazionali il giovane talento azzurro che si è preso così set e match conquistando il secondo turno.

Ad attenderlo ora c'è un match sulla carta abbordabile, contro il tennista di casa Christopher Eubanks, contro il quale non ha mai giocato. Favori del pronostico tutti a favore di Jannik, contro l'americano 145 ATP proveniente dalle qualificazioni. Dopo Berrettini dunque un altro azzurro prosegue la sua avventura nello Slam americano