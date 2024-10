video suggerito

Sinner ha appena battuto Shelton ma fa un gesto al suo team: ecco perché è il numero 1 al mondo Sinner dopo la vittoria contro Shelton non ha perso tempo per indicare al suo angolo il campo dove andare ad allenarsi.

A cura di Marco Beltrami

La mentalità e la professionalità di Jannik Sinner non sono certo delle sorprese. Il tennista numero uno al mondo ha dimostrato in più di un'occasione di tenere ben salda la testa sulle spalle, sia in campo che fuori. Un esempio? Anche l'immediato post-partita del match contro Shelton, in cui non è passato inosservato un gesto in direzione del suo angolo. Un atteggiamento da numero uno al mondo.

Sinner chiede subito al suo team di allenarsi dopo la vittoria con Shelton

Sempre corretto e gentile al momento dei saluti, Sinner non ha smentito la sua fama con Shelton. Dopo uno scambio di complimenti e tanto di pacca sul petto, il tennista italiano ha salutato l'arbitro rivolgendosi poi al suo angolo. Dopo aver conquistato l'attenzione del trio formato dal coach Vagnozzi, dal preparatore Panichi e dal fisio Badio, Sinner ha fatto cenno a qualcosa: a quanto pare ha indicato la via del campo dove andarsi ad allenare. Un copione che si ripete, visto che spesso e volentieri l'azzurro preferisce tornare subito al lavoro.

L'atteggiamento da numero uno al mondo di Sinner

Nonostante il match fosse appena finito e ci fossero dunque tutti i margini per allentare un poco la presa, Jannik ha dimostrato di essere già concentrato sul suo percorso. Testa bassa e pedalare sempre, allenandosi quando possibile, anche su quanto non andato nel match vinto contro l'americano. D'altronde è questo uno dei segreti di Sinner, professionista esemplare sempre pronto a lavorare per migliorarsi e crescere. Anche così si diventa e si resta numeri uno.

D'altronde i tempi sono serrati e Jannik Sinner non vuole perdere tempo in vista del prossimo match, tutt'altro che banale. Infatti il tennista numero uno al mondo tornerà in campo nella giornata di giovedì contro uno dei suoi avversari più gettonati, ovvero Daniil Medvedev. L'obiettivo è quello di conquistare la semifinale contro Carlos Alcaraz, per la rivincita di Pechino. E anche per quello Jannik Sinner vuole lavorare duro, in allenamento. C'è da alzare ancora l'asticella.