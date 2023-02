Sinner-Griekspoor oggi in semifinale ATP Rotterdam: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Jannik Sinner sfida oggi Tallon Griekspoor nella semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’italiano è largamente favorito. L’incontro di Sinner inizierà alle 19:30 e sarà trasmesso da Sky e SuperTennis. Dovesse vincere, Jannik sfiderebbe in finale Medvedev o Dimitrov.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner dopo aver sconfitto il numero 1 del tabellone, e soprattutto 3 ATP, Tsitsipas ha battuto anche Stan Wawrinka, che ha raccolto appena quattro game. Sinner è in semifinale all'ATP 500 di Rotterdam e oggi sfiderà il tennista olandese Griekspoor. La semifinale tra Sinner e Griekspoor si disputerà prima delle ore 19:30. Il match si potrà seguire su Sky e SuperTennis.

L'azzurro è in una forma straordinaria. Ha vinto l'ATP 250 di Montpellier la scorsa settimana e a Rotterdam negli ultimi tre giorni ha battuto, in fila, Bonzi, soprattutto, Tsitsipas e Wawrinka. Ora gli tocca sfidare Griekspoor, che ha vinto il derby con Brouwer, e che soprattutto al secondo turno aveva sconfitto Zverev. L'altra semifinale la giocheranno il russo Medvedev e il bulgaro Dimitrov, che disputeranno la semifinale nobile.

Il torneo di Rotterdam è stato già vinto da un tennista italiano. Nel 1991 Omar Camporese compì un'impresa battendo Lendl in finale. Se Sinner ci riuscirà avrà la possibilità di scalare ulteriormente la classifica ATP, salendo fino all'undicesima posizione.

A che ora gioca Sinner oggi contro Griekspoor/Brouwer Rotterdam: orario e programma

Il programma di oggi prevede le semifinali dei tornei di singolare e di doppio. Alle ore 15 si giocherà la prima semifinale quella tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov, un match che si prevede molto spettacolare. Non prima delle 19:30 invece toccherà a Sinner contro Griekspoor.

ore 15: Dimitrov – Medvedev

ore 19:30 – Sinner – Griekspoor

Dove vedere Sinner-Griekspoor in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Il match tra Sinner e Griekspoor si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo manderà in onda sia sul canale 201 (Sky Sport Uno) che 205 (Sky Sport Tennis). Sinner-Griekspoor sarà visibile in chiaro anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky). In streaming invece gli appassionati possono seguire la semifinale con Sky Go e NOW, o anche sulla piattaforma SuperTenniX. La partita aprirà la sessione serale e non inizierà prima delle ore 19:30.

I precedenti tra Sinner e Griekspoor

Non esistono precedenti tra Sinner e Griekspoor. Il giocatore olandese è da poco tempo nel gotha del tennis, e ha iniziato molto bene la stagione con il successo di Pune.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam

Jannik Sinner è nettamente favorito contro Griekspoor nella semifinale del torneo di Rotterdam. Dovesse vincere l'italiano affronterebbe in finale il vincente dell'altra semifinale che giocheranno Daniil Medvedev, l'ultima testa di serie ancora in tabellone, e Grigor Dimitrov.