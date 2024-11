video suggerito

Sinner-Fritz oggi alle ATP Finals, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner e Taylor Fritz scenderanno in campo stasera nella partita della seconda giornata delle ATP Finals. Il match di Sinner non inizierà prima delle ore 20:30 e si può vedere anche in chiaro su Rai 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Altro giro, altra partita per Jannik Sinner che stasera torna in campo alle ATP Finals per sfidare Taylor Fritz. In palio c'è già la qualificazione alle semifinali, perché sia il numero 1 al mondo che l'americano hanno esordito vincendo all'Inalpi Arena. L'incontro di tennis non inizierà prima delle ore 20:30 e si potrà seguire in diretta TV sia in chiaro su Rai 2 che su Sky. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW. Sinner e Fritz comandano in tandem il girone Nastase. Entrambi hanno vinto nella prima giornata e lo hanno fatto con lo stesso punteggio. L'azzurro chiuderà poi il proprio girone sfidando Daniil Medvedev, nell'ultima giornata giovedì, presumibilmente giocando di pomeriggio.

Sinner-Fritz alle ATP Finals, quando si gioca: orario e programma

Jannik Sinner tornerà a sfidare stasera Taylor Fritz nella partita della seconda giornata delle Finals 2024. L'incontro è il secondo in programma della sessione serale, che scatterà alle ore 18 con il match di doppio tra Granollers/Zeballos e Koolhof/Mektic. Non prima delle 20:30 toccherà a Sinner e Fritz.

Sinner-Fritz in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Fritz in TV in chiaro? La seconda partita delle campagna delle Finals di Sinner è in programma oggi e sarà visibile anche in chiaro sulla Rai, che trasmette un incontro al giorno. Sarà sempre Rai 2 a trasmettere le ATP Finals in chiaro, a partire dalle ore 20:30. In TV sarà possibile vedere la partita anche su Sky, potranno farlo gli abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Fritz

Sono tre i confronti diretti tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Tutte le sfide, finora, si sono disputate negli Stati Uniti. Le prime due a Indian Wells, con una vittoria a testa: nel 2021 vinse l'americano, nel 2023 nei quarti si impose l'azzurro. Poi lo scorso 8 settembre Sinner ha vinto per la prima volta gli US Open superando per tre set a zero Fritz.

ATP Finals, il programma del 12 novembre: in campo anche Medvedev-de Minaur

La giornata si aprirà in realtà alle ore 11:30 con la sfida di doppio che hanno vinto nella prima giornata. Toccherà a Purcell/Thompson e a Heliovaara/Patten. Mentre non prima. delle ore 14 giocheranno Daniil Medvedev e Alex de Minaur, entrambi battuti all'esordio, che hanno la necessità di vincere. Sarà la loro decima sfida, il russo è avanti 6-3.