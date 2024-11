Chi è Taylor Fritz, rivale di Sinner alle ATP Finals: milionario di famiglia, la fidanzata è un’influencer

video suggerito

Taylor Fritz affronterà Jannik Sinner nella semifinale delle ATP Finals. L'americano vuole riscrivere la storia del tennis degli Stati Uniti, è il numero 5 al mondo e con Sinner ha perso la finale degli US Open.

Taylor Fritz è il numero 5 della classifica mondiale, ed è il numero uno degli Stati Uniti. Da un paio d'anni è un tennista di alto livello, negli ultimi mesi ha fatto un grande salto di qualità arrivando a giocarsi la finale degli US Open, primo americano dopo la bellezza di 18 anni, pensava di avere sue chance, ma Sinner lo ha battuto tre set a zero. Ora è alle Finals e dopo aver battuto Medvedev si trova di nuovo di fronte a Sinner, nel secondo incontro del Girone Nastase. Ma chi è Taylor Fritz il numero uno del tennis americano?

8 titoli ATP, il successo di Indian Wells e le Finals da protagonista

A guardare solo i numeri e i risultati della carriera di Fritz salta subito all'occhio una crescita esponenziale negli ultimi anni. Un salto di qualità vero e proprio arrivato forse quando molti non se l'aspettavano più. E ora a 27 anni è numero 5 al mondo, con la possibilità di salire al quarto posto. Quella degli US Open è stata la 15ª finale della sua carriera, senz'altro la più importante. Ha vinto 8 tornei ATP. Nel 2024 ha vinto Eastbourne sull'erba e perso Monaco, sulla terra rossa, entrambi 250. Poi tanta continuità in un'annata da oltre quattromila punti conquistati.

Il successo più importante della carriera lo ha ottenuto nel 2022 a Indian Wells, quando batté clamorosamente Rafa Nadal, che giocò infortunato: con una costola rotta! Ma tant'é. Quel titolo è suo. In mezzo tante prove di livello sia negli Slam che nelle uniche ATP Finals disputate, nel 2022 arrivò fino alle semifinali. Agli US Open prima di perdere con Sinner ha battuto Ruud (numero 6) e Zverev (4) prima di vincere in cinque set con Tiafoe.

Figlio d'arte, milionario prima del tennis

Fritz è figlio d'arte, la madre è stata una tennista. Kathy May, lo segue come un'ombra, lei che al terzo matrimonio sposò Guy Fritz (il papà di Taylor) discende da una famiglia molto ricca, è cresciuta in California a Beverly Hills. Il bisnonno di Fritz fondò un'azienda che ha prodotto milioni di dollari. La sua famiglia possiede anche una collezione di opere d'arte di altissimo livello.

Chi è Morgan Riddle, la fidanzata di Fritz

Ma il tennista americano le luci della ribalta non le conosce solo per gloria riflessa. É uno dei tennisti più famosi, richiestissimo dagli sponsor, va forte anche sui social grazie alla fidanzata, Morgan Riddle, una famosissima influencer. Fritz da giovanissimo si sposò e divenne anche papà, ma qualche anno dopo il matrimonio naufragò. Su un'app di incontri conobbe Morgan Riddle, ex modella, sua coetanea, che è diventata una delle personalità più note del tennis.

Morgan Riddle in tribuna durante il match di Taylor Fritz con Alexander Zverev

Influencer di prima fascia, l'americana immortala tutto, tra TikTok e Instagram, ed è stata protagonista di gag divertenti fuori dal campo, ma anche di polemiche, come quella che c'è stata tra Fritz e Zverev, che a Wimbledon si lamentò del comportamento di Morgan Riddle.

Il precedente con Sinner in finale all'US Open 2024

Fritz non è uno spaccone, ma crede in sé stesso e prima della finale degli US Open credeva di potercela fare: "So che giocare contro il numero 1 non è mai facile, ma mi sono sempre sentito bene quando ci siamo affrontati, è come se il suo ritmo di palla mi favorisse, mi mettesse a mio agio, in genere gioco bene contro di lui. Ho la sensazione che domenica potrò giocare molto bene e vincere. Quando gioco il mio miglior tennis, mi considero abbastanza bravo per essere un campione Slam". Non è stato così, tre set a zero e pratica chiusa per Sinner che ha sfruttato anche la maggior abitudine a giocare certe partite per batterlo.

Così è svanito il sogno del tennis americano

Primo americano in finale a New York dopo 18 anni che ha dominato il tennis per un secolo, ma che non vince un titolo Slam dal 2003, da quando Andy Roddick trionfò agli US Open, ora potrebbe toccare a lui – Roddick che era stato l'ultimo americano a giocare una finale Slam in assoluto (quella mitica di Wimbledon del 2009) e a Flushing Meadows (nel 2006). Di sicuro Fritz è abituato a stare sulla scena. Le luci della ribalta le conosce bene da quando è nato.