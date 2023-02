Sinner-Fils oggi all’ATP 250 di Montpellier: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Jannik Sinner-Arthur Fils è il match valido per la semifinale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023, in programma oggi, sabato 11 febbraio, non prima delle ore 15:00. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jannik Sinner-Arthur Fils è il match valido per la semifinale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023, in programma oggi, sabato 11 febbraio, alle ore 15:00. L’altoatesino ha vinto e convinto nel derby giocato nei quarti contro Lorenzo Sonego mentre il suo avversario, francese classe 2004 è l'autentico enfant prodige di questo torneo capace di battere, con tre successi senza perdere alcun set, due veterani d’alta classifica come Gasquet e Bautista-Agut e Quentin Halys.

Una sfida dunque interessante tra due grandi talenti del tennis che si giocheranno l'accesso alla finale. Fils sarà sicuramente un avversario ostico che l'Italia aveva già conosciuto lo scorso autunno a Parigi-Bercy quando sfidò due volte in pochi giorni Fabio Fognini. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming la semifinale tra Sinner e Fils valida per gli ATP 250 di Montpellier.

Dove vedere Sinner-Fils in diretta TV e in chiaro e streaming su Sky

Il match tra Sinner e Fils sarà visibile in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e su Sky Sport, che trasmette il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). La diretta streaming è invece disponibile sulle piattaforme di SuperTennix (previo abbonamento sul portale) e anche su Sky Go e NOW TV attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet.

I precedenti tra Sinner e Fils

A differenza di Sonego o di altri avversari, quello tra Sinner e Fils sarà la prima sfida ufficiale. Non ci sono infatti precedenti ufficiali tra l'altoatesino e il giovane talento francese che proverà a fare il colpaccio contro il tennista azzurro.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del 250 di Montpellier

Arthur Fils è dunque l'avversario di Sinner in questo ATP 250 di Montpellier. Il giovane francese è diventato il primo classe 2004 a raggiungere la semifinale di un ATP 250. Attualmente numero 163 del mondo, il talento transalpino è stato in grado di battere in questo torneo Gasquet, Bautista-Agut e Quentin Halys. Penultimo appuntamento prima della finale dunque che da tabellone vedrà il vincente di questa sfida affrontare uno tra — impegnati nell'altra semifinale.