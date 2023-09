Sinner-Evans in diretta al torneo ATP di Pechino, orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner-Evans è la partita dei sedicesimi di finale del torneo ATP 500 China Open. Si gioca venerdì 29 settembre alle ore 6:30 italiane, con in palio gli ottavi contro uno tra Shang e Nishioka.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner giocherà contro Daniel Evans nella partita d'esordio del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano numero 7 del mondo e 6a testa di serie del tabellone affronta il britannico 33° giocatore della classifica nel match in programma alle 6:30 italiane di venerdì 29 settembre sul campo Lotus Court. L'altoatesino reduce dalla sofferta sconfitta contro Zverev agli ottavi degli US Open e dal forfait in Coppa Davis.

Non ci sono precedenti tra Sinner ed Evans con il vincente che agli ottavi giocherà contro uno tra Shang e Nishioka. Il tabellone prevede una possibile semifinale con Carlos Alcaraz per il numero uno del tennis italiano. Presenti nello stesso torneo anche Arnaldi che ha già conquistato gli ottavi e Musetti che sfiderà Khachanov, per giocare poi contro uno tra Alcaraz e Hanfmann. Eliminato Sonego. Diretta TV e streaming su Supertennis e Supertennix, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Dove vedere la partita di Sinner contro Evans al torneo di tennis in diretta TV

Dove vedere Sinner-Evans in TV? La partita del Pechino Open si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Supertennis e quindi sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 della piattaforma Sky, per gli abbonati. Orario d'inizio delle trasmissioni alle 6:30 italiane di venerdì 29 settembre.

Dove vedere Sinner-Evans in diretta TV e streaming

La partita tra Sinner ed Evans si potrà vedere in diretta streaming su dispositivi portatili e computer. Servizio offerto in chiaro sul sito di Supertennis, con possibilità di visione del match dei sedicesimi del torneo di Pechino sull'app Supertennix (abbonamento gratuito per chi è in possesso di una tessera FITP).

I precedenti tra Sinner ed Evans

Quella tra Sinner ed Evans sarà una prima volta assoluta. Il tennista italiano e quello britannico non si sono mai affrontati in carriera, nonostante entrambi siano nel circuito da parecchio. 11 gli anni di differenza tra i due giocatori.

Il prossimo avversario di Sinner al China Open 2023

Sinner si trova nella parte alta del tabellone del torneo ATP 500 di Pechino. In caso di vittoria contro Evans, affronterà agli ottavi uno tra Shang e Nishioka, due giocatori alla sua portata. Possibili quarti poi contro Rune e una semifinale con la testa di serie numero uno Alcaraz.