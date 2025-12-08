Sinner escluso dall’ATP per il premio del colpo più bello 2025: tra i 10 candidati Alcaraz e Djokovic

L’ATP ha reso noti i candidati per il premio del colpo più bello del 2025. Tra i dieci nominati ci sono Alcaraz e Djokovic, ma non Sinner. Presenti pure Dimitrov e Julian Cash, numero 1 del doppio.

Al termine della stagione l'ATP ufficializza le nomination per i tradizionali premi, che vengono assegnati a dicembre. Tra questi premi c'è anche quello del colpo più bello della stagione, una sorta di Puskas Awards del tennis, che clamorosamente non vede tra i candidati Jannik Sinner. E oggettivamente è strano, perché di punti memorabili, con colpi da maestro e recuperi favolosi che hanno mostrato le sue abilità fisiche l'italiano ne ha fatti a raffica.

Sinner fuori dai candidati per il colpo più bello del tennis 2025

Qualche giorno fa l'ATP sul suo sito ufficiale e sui suoi profili ha invitato gli appassionati a scegliere il colpo più bello della stagione. Un bel video a corredo ha mostrato le perle dei tennisti più abili. Prima ancora di guardare le immagini si è scorso l'elenco dei nominati ed è saltata all'occhio l'assenza di Sinner. Ci sono invece Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ovviamente non è lesa maestà, mancano altri big del tennis, però ricordando le tante perle di Sinner è oggettivamente particolare.

I candidati, oltre a Djokovic e Alcaraz, sono il polacco Hurkacz, l'americano Tommy Paul, il talentuoso Grigor Dimitrov, il giovane serbo Hamad Medjedovic, lo stagionato bosniaco Dzumhur, il britannico Cameron Norrie, il cinese Shang Juncheng e il doppista britannico Julian Cash, numero 1 della specialità con il connazionale Glasspool.

Curiosamente sia Hubert Hurkacz che Carlos Alcaraz sono anche tra i tennisti che hanno ‘subito' uno dei punti più belli della stagione. Hurkacz da Djokovic, nella finale dell'ATP 250 di Ginevra, nel quale Djokovic ha vinto il 100° titolo in carriera, mentre Alcaraz da Norrie, nel clamoroso ko del torneo 1000 di Parigi.