Sinner-Dimitrov al Miami Open: orario e dove vederla oggi in diretta tv e streaming Sinner-Dimitrov è una partita dei sedicesimi del Masters 1000 Miami Open in programma oggi. In palio gli ottavi contro uno tra Kecmanovic e Rublev. Tutto quello che c’è da sapere sull’incontro e sulla diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Sinner gioca contro Dimitrov nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami. La partita tra il tennista italiano reduce dal buon esordio contro Djere e il bulgaro, numero 27 del ranking ATP, si giocherà nella notte tra domenica 26 marzo e lunedì 27 marzo. L'incontro non inizierà prima dell'1:30 ora italiana. Jannik parte favorito in virtù di una classifica migliore (è il numero 11), ma ha perso nell'unico precedente contro l'ostico Dimitrov. In palio gli ottavi contro uno tra Kecmanovic e Rublev. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming dell'incontro del Miami Open

Miami, a che ora gioca Sinner contro Dimitrov: orario e programma

La partita tra Sinner e Dimitrov si gioca nella notte italiana sul campo Grandstand. Orario d'inizio non prima dell'1:30, (19:30 locali), con la sfida che sarà preceduta da altri 4 incontri. Se questi dovessero protrarsi, allora Sinner-Dimitrov inizierà in ritardo slittando.

Dove vedere Sinner-Dimitrov in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Dimitrov del Masters 1000 Miami? La partita del terzo turno si potrà vedere in diretta TV su Sky e in particolare su uno dei due canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). La differita in chiaro sarà garantita invece da Supertennis con orario da definire. Per la diretta streaming del match tra Sinner e Dimitrov si potrà seguire su Sky Go, ovvero l'app riservata agli abbonati Sky utilizzabile su dispositivi portatili e computer. Si può comprare anche il singolo biglietto della partita sulla piattaforma live-on demand Now.

I precedenti tra Sinner e Dimitrov

Sinner e Dimitrov si sono affrontati in una sola volta in carriera. I due tennisti che hanno 10 anni di differenza, hanno giocato contro nell’edizione 2020 del Masters 1000 di Roma, con il bulgaro che in quell’occasione s’impose 4-6, 6-4, 6-4. Da allora la crescita di Jannik è stata notevole, senza dimenticare anche la superficie congeniale alle sue caratteristiche.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Miami

Sinner se dovesse vincere con Dimitrov sfiderà negli ottavi di finale del Miami Open, uno tra Kecmanovic e Rublev, con il russo favorito. Jannik si trova nella parte alta del tabellone, la stessa di Ruud e il numero uno al mondo Alcaraz. I due in caso di percorso positivo potrebbero affrontarsi in semifinale. Nella parte bassa i favoriti sono Tsitsipas e Medvedev.