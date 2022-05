Sinner-De Minaur oggi all’ATP Madrid di tennis: orario e dove vederla in diretta TV Jannik Sinner stasera sfiderà Alex De Minaur nel secondo turno del 1000 di Madrid. L’incontro si potrà seguire in diretta TV e in streaming. Se Sinner si qualificherà per gli ottavi sfiderà Auger-Aliassime o Garin.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner oggi scenderà in campo nei sedicesimi di finale deltorneo 1000 di Madrid. L'azzurro è la testa di serie numero 10 del torneo spagnolo che precede gli Internazionali d'Italia di Roma. Sinner è reduce da uno splendido successo con Tommy Paul, battuto in tre set dopo aver annullato ben tre matchpoint. Jannik se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur, giocatore ostico ma che Sinner è riuscito già a battere in questo 2022.

A che ora gioca Sinner oggi ai Madrid Open contro De Minaur, il programma

Complicatissimo dare un orario per il match di Jannik Sinner e Alex De Minaur. Perché Sinner-De Minaur è in programma oggi sull'Arantxa Sanchez Stadium come quinto match. Il programma di giornata inizierà alle 12 con Evans-Bautista Agut, seguirà poi con due match del tabellone finale che procederanno Schwartzman e Dimitrov e poi toccherà a Sinner. Considerando che si inizia non prima delle 12. Ciò significa che non si inizierà prima delle 20, ma se una o due partite andranno per le lunghe non inizierebbero fino alle 20.

ATP Madrid 2022, dove vedere Sinner-De Minaur oggi in diretta TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che manderà in onda il torneo di Madrid sui canali (201) e (205). Sinner-De Minaur sarà mandato in onda su Sky Sport Uno e Sky Tennis. Commento di Pero e Bertolucci. In streaming il match sarà su Sky Go e Now.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Tre partite e tre vittorie per Jannik nei confronti diretti con l'australiano. Il primo confronto risale al 2019, si sfidarono a Milano nella finale della Next Gen. Poi quasi un anno dopo ci fu la seconda sfida tra i due. Sinner batté in tre set De Minaur nei quarti a Sofia, poi vinse il primo titolo ATP della carriera. Mentre nel mese di gennaio agli Australian Open Jannik vinse tre set a zero negli ottavi di finale.

Il tabellone di Sinner ai Masters 1000 Madrid: contro chi gioca la prossima partita

Se Jannik si qualificherà per gli ottavi di finale giocherà in ogni caso da favorito. Sinner negli ottavi affronterebbe il vincente del match tra il canadese Auger-Aliassime e il cileno Garin, uno degli ultimi veri specialistici della terra rossa. Auger-Aliassime è più avanti in classifica rispetto a Sinner, ma la terra non è la sua superficie prediletta.