Sinner-Cressy oggi in finale all’ATP 250 di Montpellier: orario e dove vederla in TV e live streaming Jannik Sinner-Maxime Cressy è la finale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023. Il match è in programma oggi, domenica 12 febbraio, e inizierà alle ore 15:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming, anche in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner scenderà in campo oggi nella finale del torneo ATP 250 di Montpellier. Il tennista italiano affronterà, a sorpresa, Maxime Cressy, che in semifinale ha eliminato il numero 1 del tabellone il danese Holger Rune. Per Sinner è l'ottava finale nel circuito ATP, ne ha vinte sei finora. La finale inizierà alle ore 15 e si potrà seguire sia su Sky che in chiaro. Il numero 1 italiano proverà a regalare a sé stesso, ma anche all'Italia, il primo titolo del 2023. Lo scorso anno Jannik vinse ‘solo' un titolo: a Umago, dove batté in finale Carlos Alcaraz, che poche settimane dopo è diventato numero 1 del mondo.

Il cammino di Sinner a Montpellier è praticamente un percorso netto. L'italiano non ha disputato gli ottavi per il forfait di Fucsovics e ha esordito direttamente nei quarti vincendo il derby con Sonego, poi in semifinale ha sconfitto Arthur Fils in due set. E ora serve l'ultimo tassello. Cressy è un giocatore ostico, ha un servizio formidabile, ma ha faticato anche molto rispetto a Jannik.

Perché l'americano, che grazie alle origini francesi ha le simpatie del pubblico, non era teste di serie e ha dovuto vincere quattro partite, ma sul suo cammino ha vinto soprattutto con Holger Rune, piegato 7-5 6-7 7-6. Inoltre Cressy sta giocando anche il torneo di doppio, e disputerà sempre oggi la finale.

Dove vedere la finale Sinner-Cressy in diretta TV e in chiaro e streaming su Sky e Supertennis

Il match tra Sinner e Cressy si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo manderà in onda sia sul canale 201 (Sky Sport Uno) che 205 (Sky Sport Tennis). Ma la finale di Montpellier sarà visibile in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). La diretta streaming sarà disponibile innanzitutto su Sky Go e NOW, naturalmente previo abbonamento, ma anche sulla piattaforma SuperTenniX.

I precedenti tra Sinner e Cressy

C'è un solo precedente tra Sinner e Cressy, ma è datato nella notte dei tempi. Si affrontarono infatti in un challenger quattro anni fa, Jannik non era nemmeno maggiorenne. Ma da quel momento ne è passata di acqua sotto i punti per entrambi.

La programmazione di Sinner: che torneo giocherà dopo il 250 di Montpellier

Il tennista italiano ha la chance oggi di vincere un altro titolo a livello ATP, sarebbe l'ennesimo 250. In ogni caso già lunedì sarà in Olanda, sarà presente a Rotterdam dove disputerà lo storico torneo, che è un 500. Il campo di partecipazione è eccezionale e nonostante Sinner sia numero 14 al mondo non è incluso tra le teste di serie. L'azzurro è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone e già negli ottavi potrebbe sfidare Tsitsipas, numero 1 del seeding.