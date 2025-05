video suggerito

Sinner corre ad aiutare de Jong dopo la caduta: un gesto passa inosservato, è un esempio di umiltà Jannik Sinner protagonista di un gesto da campione contro de Jong. Dopo la caduta dell'olandese, il numero uno al mondo lo ha aiutato e non solo.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è un numero uno del mondo non solo per le doti tecniche, ma anche per quelle umane. E lo ha dimostrato ampiamente in occasione del match vinto contro de Jong a Roma. Quando l'avversario è crollato sulla terra del Foro italico, a causa di una brutta caduta, Jannik non ha perso tempo per correre dall'altra parte del campo e soccorrerlo. Un campione vero Sinner, che ha sorpreso lo stesso avversario per il suo comportamento.

Cosa è successo a de Jong, Sinner campione di umanità

In avvio di secondo set, lo sfortunato de Jong si è ritrovato per terra. Come accaduto pochi minuti prima, il giocatore oranje ha perso l'appoggio ed è scivolato. Una caduta simile a quella precedente, ma con conseguenze più gravi visto che Jesper ha accusato subito grandi problemi al polso. Sul posto è arrivato subito Sinner: di corsa il tennista italiano ha raggiunto il suo rivale e si è accasciato al suo fianco per assicurarsi le cure del caso.

La grandezza di Sinner, cosa ha fatto dopo la caduta di de Jong

Gli è stato vicino e poi mentre arrivava anche il giudice di sedia, Jannik Sinner ha preso un asciugamano per porgerglielo. Come se non bastasse poi il primo giocatrice del ranking ha anche accompagnato de Jong in panchina dopo aver scambiato qualche parola con lui, con un sorriso rassicurante. Finita qui? Non solo perché poi l'azzurro ha addirittura pulito la racchetta piena di terra dell'olandese con grande umiltà e altruismo. Un gesto passato quasi inosservato.

Una scena molto bella, che fotografa al meglio la grandezza e la sensibilità di Jannik Sinner. Sa come farsi amare questo ragazzo che si è preoccupato di de Jong, sinceramente dispiaciuto per l'incidente. Incidente che purtroppo lo ha costretto ad un rendimento a giri ridotti nel finale di match. Un peccato per lui finire in questo modo un match in cui aveva provato a tenere testa al campione italiano. Esce comunque a testa alta, con Jannik che ha tratto indicazioni importanti da questo confronto. A fine gara, Sinner si è rivolto allo sconfitto chiedendogli lumi sulle sue condizioni. Grande cordialità tra i due ragazzi.