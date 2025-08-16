Sinner-Atmane in semifinale all’ATP Cincinnati, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner torna in campo oggi, sabato 16 agosto, contro Atmane nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming e su quali canali vederla in chiaro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Cincinnati ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner gioca oggi, sabato 16 agosto, la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati contro Terence Atmane, 136° nel ranking e contro il quale non ci sono precedenti in carriera. Il match non inizierà prima delle 21. Il numero al mondo è reduce dalla vittoria schiacciante contro Felix Auger-Aliassime e, considerati i valori espressi dal ranking, è nettamente favorito rispetto all'avversario che ha dalla sua un QI altissimo (158). Diretta TV e streaming in esclusiva suSky, Sky GO e NOW.

A che ora gioca Sinner contro Atmane a Cincinnati, orario e programma

La semifinale del Masters 1000 di Cincinnati tra Sinner e Atmane è in programma oggi, sabato agosto, sul P&G Center Court ma in base al palinsesto degli incontri nel torneo americano non dovrebbe iniziare prima delle 21.

Sinner-Atmane, dove vederla in TV e streaming

La partita Sinner-Atmane sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali di Sky. La diretta andrà in onda su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La si potrà vedere anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213, se si ha Sky Q). La semifinale di Cincinnati potrà essere vista anche in diretta streaming (sempre se abbonati) Sky Go. In alternativa c'è la piattaforma NOW (previo pagamento del pass sport).

I precedenti tra Sinner e Atmane

Jannik Sinner affronta per la prima volta in carriera Terence Atmane, particolare che aggiunge un pizzico di interesse alla sfida odierna. Alla semifinale l'alto-atesino è giunto dopo aver superato nettamente colombiano Daniel Elahi Galan, domato il canadese Gabriel Diallo, messo alle corde il francese Adrian Mannarino e l'altro canadese Felix Auger-Aliassime. Percorso ‘netto' e per certi versi sorprendente del transalpino, che s'è ritagliato una sorta di mina vagante per in tennisti anche più in alto nel ranking. All'incontro con Sinner è giunto battendo Holger Rune nei quarti, mentre in precedenza ha eliminato nell'ordine anche Yoshihito Nishioka, Flavio Cobolli, Joao Fonseca e Taylor Fritz.