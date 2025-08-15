Sinner ora deve affrontare la prova dell’Intelligenza: il suo prossimo avversario è un genio

Jannik Sinner affronterà sabato nelle semifinali del torneo di Cincinnati Terence Atmane. Il 23enne francese sostiene di avere un QI di 158: siamo nel campo dei geni e dei superdotati…

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Master 1000 Cincinnati ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner continua la sua marcia da schiacciasassi al torneo ATP 1000 di Cincinnati: battendo il malcapitato Auger-Aliassime, il numero uno al mondo si è qualificato per le semifinali, dove sabato 16 agosto affronterà – nello stesso giorno in cui compirà 24 anni – il francese Terence Atmane, di un anno più giovane. Sarà una sfida in cui verranno messe alla prova non solo le doti strettamente tennistiche dell'altoatesino, ma anche la sua intelligenza in campo. Il longilineo tennista di Boulogne-sur-Mer (1,93 di altezza, 2 cm più di Sinner) è infatti un vero genio e mai come stavolta questa parola non è usata in maniera esagerata.

Terence Atmane è il prossimo avversario di Sinner nelle semifinali di Cincinnati: un mostro di intelligenza

È stato infatti lo stesso Atmane, attuale numero 136 del ranking con un career high di 118 lo scorso anno, a dichiarare in passato di avere un Quoziente Intellettivo non alto, ma altissimo: "Il mio QI è superiore a 158, mi è stata diagnosticata l'HPI. Quando il mio cervello funziona correttamente in campo, sono pericoloso perché non penso come gli altri. Ma faccio anche scelte sbagliate perché penso troppo".

Per HPI il tennista transalpino intende quello che si chiama "Haut Potentiel Intellectuel", ovvero "Alto Potenziale Intellettivo". Chi lo possiede ha capacità cognitive eccezionali, come ragionamento rapido, memoria avanzata o creatività spiccata. Quanto tutto questo possa servire se dall'altra parte della rete c'è un alieno che ti prende a pallate, lo scopriremo sabato a Cincinnati, visto che non c'è nessun precedente con Sinner.

Atmane sostiene di avere un QI che sul pianeta Terra hanno in pochi

Se il buon Terence ha detto il vero, il QI da lui indicato è mostruoso. Averlo di 158 significa essere superiori al al 99,997% della popolazione mondiale. È rarissimo avere un dato simile, si entra nel territorio dei geni e dei superdotati: basti pensare che quello di Einstein è comunemente stimato intorno o sopra i 160. La media è 90-110, oltre 120 si è superiori alla media, da 130 in su molto superiori, a 158 fate un po' voi…

Il cammino del mancino francese nel torneo di Cincinnati è stato finora strepitoso: prima ha superato tre turni di qualificazione, poi ha battuto gente come Cobolli, Fonseca, Fritz e infine stanotte Rune nei quarti. Con Sinner dovrà essere arguto come una volpe… ah no, quello è Jannik!