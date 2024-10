video suggerito

Sinner-Alcaraz e Federer-Nadal: le impressionanti similitudine dopo 15 anni raccontano la stessa storia Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno iniziato una nuova Era del tennis, la loro rivalità somiglia tantissimo a quella di Roger Federer e Rafa Nadal. Un gesto ha portato alla luca una incredibile similitudine.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno raccolto l'eredità di Roger Federer e Rafa Nadal. Djokovic il terzo componente, il grande rivale di Roger e Rafa è ancora lì con loro e prova a fermarli. Jannik e Carlos sono amici veri come lo erano e lo sono Federer e Nadal. L'italiano e lo spagnolo hanno già raccolto l'eredità e sembrano pronti a segnare un'epoca sia in campo, con le loro partite, che fuori, con la loro amicizia. Un gesto d'affetto, di confidenza, conferma il loro rapporto e fa vedere in modo lampante un'impressionante similitudine tra i miti di oggi e di ieri.

Federer e Nadal: amici e rivali

Sono due grandi campioni, lo sono già pur avendo uno 23 anni (Jannik) e l'altro 21 (Carlos). Sei Slam vinti in totale e un'annata a testa già chiusa al numero 1. Ci sono gli ‘estremi' per una rivalità divina che pare davvero destinata a fare la storia del tennis, che negli ultimi vent'anni ha avuto Federer, Nadal e Djokovic come totem assoluti. Il serbo si è preso tutti i record e ha dato vita a una rivalità enorme con entrambi, ma Nadal e Federer hanno avuto la propria rivalità che è durata un'infinità e che con il tempo si è tramutata anche in una grande amicizia, come quella che già c'è tra Jannik e Carlos.

Anche Sinner e Alcaraz sono amici e rivali

Sinner e Alcaraz sono amici e in questa stagione nulla si è scalfito nonostante tre sfide in tornei importanti, oltre all'esibizione di Riyadh. L'immagine del viaggio in aereo da Pechino a Shanghai assieme ha stupito molti, e ha confermato il legame tra i due. Jannik e Carlos sanno bene che la loro rivalità può fare tanto bene a entrambi, perché entrambi possono migliorare e tanto. Perché alzando l'asticella potranno diventare sempre più forti e potranno vincere sempre di più.

Dopo la finale del Six Kings Slam si sono seduti uno al fianco dell'altro, sulla stessa panchina, come due vecchi amici, come fossero due compagni di squadra e non come due avversari che fino a pochi minuti prima si erano sfidati per 5,5 milioni di euro. Una rivalità che assomiglia, in tutto e per tutto, sempre più a quella tra Federer e Nadal: per la loro signorilità, per le belle parole che hanno l'un per l'altro e a tutto questo si aggiunge anche un gesto, che è stato notato da alcuni mega appassionati sui social e che ha portato all'ennesimo paragone tra Sinner e Alcaraz e Nadal e Federer.

Il gesto che torna su un campo da tennis dopo 15 anni

Durante la premiazione del Six Kings Slam Sinner e Alcaraz erano vicini, qualcosa è finito nei capelli dello spagnolo, Jannik lo ha visto e con un gesto semplice, vista anche la grande confidenza, ha tolto quella cosa dai capelli di Alcaraz. Un gesto clamorosamente identico a quello che una volta realizzò proprio Federer con Nadal. Bisogna tornare indietro al 2009, si era a Madrid, dove Roger Federer e Rafa Nadal si erano sfidati nella finale del torneo su terra rossa. A sorpresa vinse lo svizzero, che dopo la partita in un momento di tranquillità durante la premiazione tolse qualcosa dai capelli dell'amico – rivale. Dopo quindici anni la scena si è ripetuta con i dominatori del tennis di oggi e di domani.