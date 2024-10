video suggerito

Sinner e Alcaraz insieme in aereo verso Shanghai dopo la finale: stritolati da un calendario folle Una foto condivisa sui social mostra i due tennisi e i rispettivi staff a bordo dello stesso aereo che li porta a Shanghai. A meno di 48 ore dalla finale in Cina saranno già in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La polemica sul calendario ingolfato e insostenibile del tennis internazionale spiegato con una foto. L'ha condivisa Simone Vagnozzi in una storia su Instagram qualche ora dopo la finale dell'Atp di Pechino persa da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Nemmeno il tempo di tirare il fiato che i tennisti (e gli staffa al seguito) sono già in volo per recarsi a Shanghai dove sono attesi per il Masters 1000 in programma fino al 13 ottobre. L'incontro nello scalo aeroportuale è stato molto cordiale, caratterizzato da complimenti e strette di mano reciproche. E l'immagine scattata in aereo conferma il clima che c'è tra i rispettivi entourage.

Il calendario ingolfato: in campo tra meno di 48 ore dopo la finale in Cina

A meno di 48 ore dalla sfida in Cina saranno costretti a tornare in campo senza un attimo di respiro né riposo. Così è stato deciso, al netto delle obiezioni e delle proteste legittime di molti tennisti (tra cui lo stesso iberico) che si sono schierati contro questa densità folle di partite. Stefano Tsitsipas, che di recente ha alzato la voce, ha definito la situazione un sistema insostenibile, orientato esclusivamente al profitto economico del circuito Atp a discapito del benessere e dell'integrità psicofisica degli atleti. "Basta non iscriversi, non si deve giocare per forza", è stata la posizione espressa da Sinner (che lo aveva messo dall'altra parte della barricata anche rispetto allo stesso spagnolo) ma chiamarsi fuori non è ipotesi percorribile da parte di molti che ritengano vada cambiato qualcosa a monte.

Il tabellone di Sinner a Shanghai: sulla strada avversari "tosti"

Quali avversari attendono in tabellone Alcaraz e Sinner a Shangahai? A partire dal secondo turno lo spagnolo affronterà il cinese Shang Juncheng, il numero uno al mondo se la vedrà con il giapponese Taro Daniel. Di lì in poi, in caso di qualificazione, proseguiranno in apnea considerati gli impegni, tenendosi pronti anche per i match in programma al sabato e alla domenica. E non è finita perché, ironia della sorte, tanto Carlos quanto Jannik potrebbero addirittura trovarsi di fronte in semifinale in virtù degli abbinamenti in tabellone.

Il percorso dell’altoatesino si presenta molto insidioso: se nel terzo turno i rivali potenziali potrebbero essere l'argentino Tomás Martín Etcheverry e lo spagnolo Pablo Carreño Busta, negli ottavi di finale è alto il rischio di incrociare l'americano Ben Shelton che nel 2023 lo eliminò dal torneo asiatico. Se Sinner va avanti può trovare un altro ostacolo di rilievo, si tratta del russo Daniil Medvedev (contro cui ha vinto le ultime 6 partite giocate sul su cemento) contro il quale battersi nei quarti. Semifinale che sa di eventuale rivincita con Carlos Alcaraz e finale che potrebbe vederlo opposto a uno tra Djokovic, Rublev o Zverev.