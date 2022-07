Semifinale Wimbledon oggi, dove vedere Djokovic-Norrie in TV: orario e diretta streaming Oggi venerdì 8 luglio, si gioca sul Centrale di Wimbledon la semifinale. Alle 14:30 Djokovic-Norris con diretta TV su Sky e in streaming su Now, SkyGo. Nadal-Kyrgios non si gioca per il ritiro dello spagnolo.

A cura di Alessio Pediglieri

Sull'erba del campo centrale dell'All England club di Londra oggi 8 luglio si gioca la semifinale del torneo di Wimbledon di tennis, l'unica rimasta in programma dopo il ritiro di Rafa Nadal. Lo spagnolo avrebbe dovuto incontrare Nick Kyrgios, immediatamente dopo il primo incontro con Novak Djokovic che affronterà Cameron Norrie con il serbo e lo spagnolo favoriti per la qualificazione alla finale. Djokovic ha raggiunto le semifinali eliminando Jannik Sinner: sfiderà il padrone di casa Norrie che ha vinto contro Goffin. Per Rafa Nadal fatale è stato l'infortunio all'addominale ai quarti di finale e così, dopo il suo ritiro Kyrgios, giustiziere di Tsitsipas e Garin, è già in finale.

Ad aprire il programma di Wimbledon sarà l'unica semifinale tra Novak Djokovic e Cameron Norrie, in campo sul Centre Court alle 14:30. La sfida sarà in diretta per abbonati su Sky Sport in TV, mentre sarà usufruibile in live streaming su Now Tv e Sky Go.

Djokovic-Norrie oggi a Wimbledon: l’orario della semifinale e dove vederla in TV e streaming

L'altra semifinale tra Novak Djokovic e Cameron Norrie inizierà invece alle 14:30. Jannik Sinner in semifinale ci ha provato ma ha poi ceduto alla distanza davanti al ritorno di Nole che avrà però un avversario di più con cui confrontarsi in semifinale: il pubblico. Tutto il Centrale sarà infatti a favore del connazionale Norrie, l'unico britannico ad avere ancora intatte le speranze di approdare alla gara di domenica e provare a vincere questo Slam.

Semifinali Wimbledon, Nadal-Kyrgios non si gioca

La semifinale tra Nadal e Kyrgios non si dipusterà per il forfeit dello spagnolo a seguito di un infortunio agli addominali. Il via doveva essere preso non appena sarebbe finita la prima semifinale in programma sul centrale di Wimbledon. Per regolamento, l'australiano Kyrgios si è qualificato automaticamente alla finale di domenica.

Quando si gioca la finale maschile del torneo di Wimbledon: la data

Le due semifinali sono l'atto finale di Wimbledon per capire chi si giocherà ll Slam inglese 2022. Infatti, dopo i due incontri in programma venerdì 8 luglio, domenica 10 luglio ci sarà la sfida conclusiva. L'appuntamento è per le 15:00 sul Centrale di Londra.