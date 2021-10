Semifinale ATP Anversa, oggi Sinner – Harris : orari e dove vederla in TV Jannik Sinner e Lloyd Harris si affronteranno nella semifinale del torneo ATP 250 di Anversa. Sinner-Harris si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che in chiaro su SuperTennis, e naturalmente sarà visibile anche in streaming. Sinner, che ha sconfitto Musetti e Rinderknech, ha bisogno di vincere il titolo di Anversa per continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner continua a inseguire un posto alle ATP Finals e per farlo ha bisogno di vincere anche il torneo ATP 250 di Anversa. Sta giocando benissimo il tennista italiano che si è qualificato per le semifinale del torneo belga, in cui affronterà il sudafricano Lloyd Harris. Un match molto insidioso, ma in cui comunque Sinner sarà favorito. L'incontro si potrà seguire in TV sia su Sky che in chiaro su SuperTennis.

ATP 250 Anversa dove vedere Sinner – Harris in TV e streaming

La semifinale di Anversa tra Jannik Sinner e Llody Harris si disputerà oggi nel primo pomeriggio, l'incontro è in programma alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta TV sia da Sky sul canale 205 che da SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Sinner-Harris sarà visibile anche in streaming su SkyGo, Now e sul sito internet di SuperTennis.

Sinner a Anversa oggi, orario e programma della partita contro Harris

La semifinale del torneo ATP 250 tra Sinner e Harris si disputerà oggi pomeriggio. L'azzurro e il sudafricano scenderanno in campo alle ore 15, disputeranno la prima semifinale. Mentre a seguire disputeranno la seconda semifinale Brooksby e Schwartzman.

La rincorsa alle Finals di Jannik Sinner

Sinner sta disputando un 2021 straordinario, si è affermato e soprattutto si è confermato a livelli altissimi, ha vinto tre titoli, giocato quattro finali complessive e ha disputato due volte gli ottavi nei tornei dello Slam, ma questi grandi risultati non bastano per giocare a Torino. Jannik se vincerà questo torneo supererà Norrie, il vincitore di Indian Wells, e si rimetterà a caccia di Ruud e Hurkacz, deve superare almeno due tra Ruud, Hurkacz e Norrie se vuole esserci al Masters.

Il cammino di Sinner nel 250 di Anversa

Jannik proprio ad Anversa due anni fa si mise in luce e in Belgio si trova molto bene. La superficie gli si addice e ora spera di vincere il titolo. Ha giocato molto bene sia con Musetti negli ottavi che con Rinderknech nei quarti di finale. Molto bene anche Lloyd Harris che non ha concesso set né a Struff né a Fucsovics, due avversari non di grande nome ma sempre avversari da battere.