Sinner show, batte Rinderknech e si qualifica per le semifinali di Anversa Che spettacolo, Jannik Sinner gioca un match favoloso e si qualifica per le semifinali del torneo ATP 250 di Anversa. La testa di serie numero 1 del torneo belga ha battuto in due set Rinderknech (6-4 6-2) e sabato in semifinale affronterà il sudafricano Lloyd Harris, un giocatore in grande ascesa.

A cura di Alessio Morra

Ha giocato una partita spettacolare Jannik Sinner che grazie al successo sul francese Rinderknech con il punteggio di 6-4 6-2 si è qualificato per le semifinali dell'ATP 250 di Anversa. Sinner affronterà Lloyd Harris in semifinale.

Sinner spettacolare si prende la rivincita su Rinderknech

Sinner, che è la testa di serie numero 1 di questo torneo e che ha sconfitto nel derby Musetti negli ottavi, torna a sfidare Rinderknech, giocatore di francese che non ha un grande nome, ma ha un discreto talento e che soprattutto ha vinto l'unico confronto diretto con l'azzurro, lo scorso maggio a Lione. Jannik esce meglio dai blocchi, ottiene il break al terzo gioco, ma in quello seguente il francese si rimette in parità. L'azzurro non si scompone, strappa il servizio in un game lottato all'avversario e resta avanti senza problemi fino a quando non serve per la prima partita. Sul 5-4 Rinderknech se la gioca al massimo ed è bravo a conquistare due palle break. Più bravo è Sinner che vince due scambi da fondo superlativi, scampato il pericolo, Jannik è più leggero e fa vedere buona parte del suo splendido repertorio, il primo set finisce 6-4.

Semifinale contro Harris

Il francese sente il contraccolpo e cede la battuta in avvio, l'altoatesino, che insegue la qualificazione per le ATP Finals di Torino, strappa applausi quando si porta sul 2-0. Rinderknech resta in scia, ma sul 4-2 arriva un altro break di Sinner che continua nel suo show. Jannik chiude con il punteggio di 6-4 6-2 e si qualifica per la semifinale che giocherà sabato contro il sudafricano Lloyd Harris, un giocatore in grande ascesa che sta vivendo una stagione splendida. Sinner e Harris scenderanno in campo sabato nel primo pomeriggio. Più tardi si disputeranno gli ultimi due quarti di finale: Nakashima-Schwartzman, Brooksby-Davidovich.