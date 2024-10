video suggerito

Sconcerto tra i tifosi di Sinner per l’insolita inquadratura al Six Kings Slam: non c’è la pallina Problemi per la visione della pallina durante Sinner-Medvedev al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Colpa di un’inquadratura particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nemmeno il tempo di iniziare, ed è già tempo di polemiche per il Six Kings Slam. La partita d'esordio del ricchissimo torneo-esibizione tra Sinner e Medvedev ha fatto discutere gli spettatori in TV per l'inquadratura e le annesse difficoltà nella visione della pallina. In tantissimi hanno fatto sentire la propria voce sui social lamentandosi per uno spettacolo non all'altezza.

Inquadratura alta in Sinner-Medvedev, la pallina scompare in TV al Six Kings Slam

Pronti, via e subito lamentele per il super appuntamento che vede coinvolti i big del tennis in Arabia Saudita. I tifosi e gli appassionati sintonizzatisi in diretta TV per assistere alla prima partita del torneo, quella tra il numero uno al mondo Sinner e il russo Medvedev sono rimasti allibiti. Inquadratura assai diversa da quelle consuete e molto alta rispetto al campo. Questo crea non pochi problemi perché la pallina, anche alla luce della velocità degli scambi, sembra quasi scomparire.

Perché è difficile vedere la partita del torneo-esibizione in Arabia

Quando Jannik e Medvedev colpiscono infatti la palla, diventa poco riconoscibile soprattutto quando attraversa la metà del campo. In alcune circostanze è addirittura difficile capire anche la direzione. Un problema che ha fatto discutere sui social, con tanti utenti che si sono arrabbiati e non poco per questo disagio. Tutto alimentato dalla sottolineatura degli investimenti fatti dagli arabi per realizzare questo appuntamento che sarebbe dovuto essere così studiato in ogni dettaglio.

Tifosi inferociti sui social per la visuale della partita tra Sinner e Medvedev

E invece ecco che chi è comodamente seduto davanti alla TV non può godersi il match perché rispetto ai tornei normali deve fare i conti con un'inquadratura troppo alta che rende la pallina ancor più piccola. Insomma per seguire il confronto bisogna sforzare e non poco la vista, anche perché la superficie di colore viola non aiuta.