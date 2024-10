Sinner-Medvedev, la diretta live dei quarti al Six Kings Slam: chi vince affronta Djokovic

La diretta LIVE delle partite dei quarti del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in programma in Arabia. Dalle 18:30 in campo Sinner contro Medvedev, non prima delle 20 si giocherà la sfida tra Alcaraz e Rune. Le partita si potranno vedere in chiaro in TV e streaming su Supertennis, Cielo e DAZN, e su Sky e NOW. Jannik torna sfidare il russo dopo la semifinale vinta pochi giorni fa a Shanghai: chi vince tra Sinner e Medvedev sfiderà Djokovic domani. Il match invece tra Alcaraz e Rune, che è l'unico giocatore senza successi nello Slam, definirà il prossimo avversario di Nadal In semifinale.

0

17:30 A che ora gioca Sinner oggi contro Medvedev al Six Kings Slam La partita tra Sinner e Medvedev apre il programma del Six Kings Slam. Si gioca oggi mercoledì 16 ottobre alle ore 18:30 sul cemento indoor. Non ci sono rischi di slittamento per la sfida che sarà seguita da quella tra Alcaraz e Rune. A cura di Marco Beltrami 17:17 Come funziona il torneo-esibizione in Arabia Come funziona il Six Kings Slam? Il torneo esibizione si gioca sul cemento indoor, a Riyad in Arabia Saudita. Sei i protagonisti ovvero Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Si gioca oggi, domani e poi il 19 ottobre. Non si gioca il 18 perché il regolamento prevede che non si possa giocare in un'esibizione per tre giorni consecutivi. In palio un premio finale di quasi 6 milioni di euro, con tutti i partecipanti che hanno guadagnato 1.5 milioni di euro. Il format prevede due sfide iniziali, ovvero Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune. I vincitori poi se la vedranno rispettivamente con Djokovic e Nadal. Poi chi supererà l'ulteriore turno tornerà in campo sabato per l'ultimo atto. A cura di Marco Beltrami 17:16 Sinner-Medvedev, i precedenti I precedenti tra Sinner e Medvedev sono in assoluta parità. Sette vittorie a testa con l’ultima che è stata conquistata da Jannik nei quarti di finale a Shanghai. In precedenza i due si sono sfidati altre 4 volte nel 2024, con un una vittoria del russo a Wimbledon. Un andamento curioso, visto che Medvedev inizialmente si era imposto per si volte di fila. Se Daniil prima è stato la bestia nera del numero uno al mondo, poi i ruoli si sono invertiti. A cura di Marco Beltrami 17:15 Sinner-Medvedev, dove vedere la partita dei quarti del Six Kings Slam in TV e streaming Sinner-Medvedev sarà trasmessa in TV in chiaro. Diretta televisiva su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky e su Cielo (26 del digitale terrestre). Possibile seguire il match in chiaro anche su DAZN previa registrazione alla piattaforma. Diretta TV anche su Sky, su Sky Sport Uno e Tennis. Diretta streaming gratuito sul sito di Supertennis e app Supertennix, e poi sarà disponibile anche su Sky GO, NOW e DAZN (sempre gratuitamente). A cura di Marco Beltrami